Новое исследование утверждает, что «ночной режим» на смартфоне может нарушить ваш сон

Согласно исследованию Манчестерского университета, ночной режим вашего смартфона может помешать вам уснуть, вопреки тому, что ранее считалось наоборот. Теплый свет, который излучает экран при ночном режиме на самом вредит даже больше, чем обычный, дневной режим.

Примечание: в статье речь идет не столько о «ночном режиме» (который иногда ассоциируется с обычной темной темой оформления), сколько о фильтре синего цвета, который на некоторых устройствах может называться «Режим чтения» (при его активации экран обретает желтоватый оттенок).

Ночной режим уже давно пользуется популярностью на iOS и Android. Он призван уменьшить синий свет (который считается вредным), излучаемый экраном смартфона, смещая баланс белого в сторону более теплых тонов.

Производители стали включать в ОС функцию ночного режима после того, как исследования показали, что синий свет экрана нарушает циркадный ритм.

Однако недавнее исследование, опубликованное доктором Тимом Брауном (Tim Brown) из Университета Манчестера, станет плохой новостью для людей, которые поздно ложатся и при этом используют ночной режим на смартфоне. Согласно исследованию, проведенному на мышах, синий свет на самом деле дает более расслабляющее действие, чем красновато-желтый, при условии равного (небольшого) уровня яркости.

В исследовании также сказано, что именно яркость света, а не его цвет, нарушает внутренние часы вашего тела. Исследование доктора Брауна еще не завершено, так что влияние синего и желтого света на людей еще не было изучено.

Однако главный посыл таков: желтый – это цвет дневного спектра, а сумерки и ночь – связаны с темно-синим. Поэтому, вместо включения ночного режима сегодня вечером, почему бы просто не отложить свой смартфон в сторонку?