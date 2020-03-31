Звонить по телефону? Большинство миллениалов в США предпочитают текстовые сообщения
Сегодня существует множество разнообразных эффективных форм связи на расстоянии. Тем не менее одна из таких форм вскоре может вообще исчезнуть из-за снижения ее популярности среди более молодых потребителей.
Исследовательская группа HighSpeedInternet.com (HSI) опубликовала результаты своего опроса, касающегося отношения разных возрастных групп к традиционной голосовой связи. В исследовании поучаствовали 500 жителей США, которые высказали свое мнения о данном способе коммуникации в 2020 году.
Судя по полученным результатам, беспокойство по поводу телефонного звонка характерно для поколения Z (дети, родившиеся после 2000 года) и миллениалов (или поколения Y – люди, рожденные с 1979 по 2000 год), а не для бэби-бумеров (люди 1940-1959 года рождения). Таким образом, 88% миллениалов предпочитают переписываться, а не звонить, а 52% опрошенных признались, что испытывают беспокойство, когда звонят их телефоны.
С другой стороны, 77% "беби-бумеров" заявили, что у них обычно не бывает такой реакции на звонки. 50% «миллениалов» настолько не любят разговоры по телефону, что им приходится простить своих родителей записать их на прием к врачу посредством звонка.
Уровни «телефонной» тревоги представителей поколения Z и «миллениалов» примерно одинаковы. Однако HSI не уточняет процентное соотношение респондентов разных поколений, а также то, как они определяли эту самую тревогу.