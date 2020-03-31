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Звонить по телефону? Большинство миллениалов в США предпочитают текстовые сообщения

Инфографика, посвященная результатам исследования отношения к телефонным звонкам. (Источник: HighSpeedInternet.com)
Инфографика, посвященная результатам исследования отношения к телефонным звонкам. (Источник: HighSpeedInternet.com)
Исследование, проведенное аналитической компанией, показало, что у поколения миллениалов чаще, чем у беби-бумеров, звонки по телефону вызывают тревогу. Также 50% миллениалов сообщили о том, что им приходится простить родителей записать их на прием к врачу по телефону. Неприязнь к телефонным звонкам уменьшается у тех, кому 35 лет и больше.
Deirdre O Donnell | 31/03/2020
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Сегодня существует множество разнообразных эффективных форм связи на расстоянии. Тем не менее одна из таких форм вскоре может вообще исчезнуть из-за снижения ее популярности среди более молодых потребителей.

Исследовательская группа HighSpeedInternet.com (HSI) опубликовала результаты своего опроса, касающегося отношения разных возрастных групп к традиционной голосовой связи. В исследовании поучаствовали 500 жителей США, которые высказали свое мнения о данном способе коммуникации в 2020 году.

Судя по полученным результатам, беспокойство по поводу телефонного звонка характерно для поколения Z (дети, родившиеся после 2000 года) и миллениалов (или поколения Y – люди, рожденные с 1979 по 2000 год), а не для бэби-бумеров (люди 1940-1959 года рождения). Таким образом, 88% миллениалов предпочитают переписываться, а не звонить, а 52% опрошенных признались, что испытывают беспокойство, когда звонят их телефоны.

С другой стороны, 77% "беби-бумеров" заявили, что у них обычно не бывает такой реакции на звонки. 50% «миллениалов» настолько не любят разговоры по телефону, что им приходится простить своих родителей записать их на прием к врачу посредством звонка.

Уровни «телефонной» тревоги представителей поколения Z и «миллениалов» примерно одинаковы. Однако HSI не уточняет процентное соотношение респондентов разных поколений, а также то, как они определяли эту самую тревогу.

Источник(и)

HSI

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 03 > Звонить по телефону? Большинство миллениалов в США предпочитают текстовые сообщения
Deirdre O Donnell, 2020-03-31 (Update: 2020-03-31)

 