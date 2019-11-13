Вопрос здоровья: действительно ли 5G вреден для нас? Разоблачение некоторых мифов о 5G и фейковых новостей

В ходе развёртывания 5G во всё большем количестве стран возникают вопросы относительно возможной опасности данного стандарта связи для здоровья людей, которые его используют. Тем не менее, предупреждения о вреде 5G, которыми пестрят некоторые веб-сайты, на проверку оказываются не более чем мифами, которые можно легко развенчать.

Предисловие

По причине потенциальной неоднозначности и противоречивости выбранной темы начать нужно со следующего дисклеймера: данная статья никоим образом не была спонсирована или одобрена ни одной из компаний, занимающихся разработкой 5G-продуктов. Итак, о якобы вредном воздействии 5G можно очень многое сказать; одной статьи явно будет недостаточно, поэтому мы обязательно ещё раз вернемся к этой теме в следующем году. К тому времени покрытие 5G расширится, а количество 5G-устройств увеличится, и речь не только о смартфонах: устройства IoT (интернета вещей), умного дома и даже умного городского оборудования – пользователей 5G, безусловно, будет гораздо больше, чем сегодня.

Почему обновление до 5G является важным?

Прежде всего, людям необходимо скоростное подключение к Интернету, а 5G может обеспечить его. Поэтому на рынке появляется всё больше смартфонов, поддерживающих пятое поколение связи и, несмотря на довольно громкие споры и даже протесты, глобальное покрытие 5G продолжает расширяться (по этой ссылке вы сможете открыть интерактивную карту 5G-покрытия во всём мире; она обновляется еженедельно).

Список нескольких основных мифов

1. Миф: 5G-излучение повреждает вашу ДНК. Правда: ионизирующее излучение, в частности, рентгеновские и гамма-лучи, действительно могут повредить ДНК – это уже доказано; однако сети 5G не имеют к этому никакого отношения, поскольку они используют низкочастотные неионизирующие радиоволны. Заметим, что некоторые неионизирующие волны тоже могут быть довольно опасными, но излучение 5G находится в диапазоне намного ниже, чем, например, излучение, создаваемое микроволновой печью.

Для поддержания этого мифа в пример приводят различные исследования, утверждающие, что 5G-излучение может повредить ДНК, но прежде, чем ссылаться на одно из них стоит проверить, не было ли это конкретное исследование опровергнуто другими научными источниками.

2. Миф: 5G излучение также вызывает окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления), нарушает клеточный метаболизм, снижает выработку мелатонина и может даже влиять на настроение, вызывать беспокойство и депрессию. Правда: тысячи исследований, проведенных в прошлом, пришли к выводу, что эти эффекты могут быть вызваны низкоуровневым радиочастотным излучением. Однако ни одно серьезное современное исследование не смогло доказать это. Очевидно, что проблемы существуют, так что знать о потенциальных опасностях вокруг вас всегда полезно.

3. Миф: сигнал 5G может нарушить процесс прогнозирования погоды метеорологами. Это звучит ужасно, пусть и не оказывает прямого воздействия на наше здоровье. Правда: как вы уже догадались, в конце концов, выяснилось, что этот побочный эффект от внедрения 5G – очередная байка.

4. Миф: сети 5G генерируют электромагнитное загрязнение. Правда: большинство линий электропередач - и даже электромобили (смотрите ролик на YouTube) – давно генерируют этот вид загрязнения. Так что прежде чем сети следующего поколения смогут охватить широкие территории и пройти соответствующие реальные испытания, теоретикам заговора придётся смирится с тем, что этот вид загрязнения существует уже довольно давно.

5. Миф: в некоторых публикациях о предполагаемых опасностях, связанных с 5G, также утверждается, что эта технология вызывает различные кожные заболевания, нарушения зрения, неврологические проблемы и нарушения сна. Правда: очевидно, что настоящих научных исследований по этому вопросу ещё нет, но зато возникает другой логический вопрос: зачем компаниям продавать вам услуги (которые оплачиваются ежемесячно), если они лишат вас возможности пользоваться ими в долгосрочной перспективе?

6. Миф: излучение 5G вызывает рак. Правда: устройства, поддерживающие диапазон mmWave 5G соответствуют абсолютно тем же стандартам безопасности, что и существующие продукты Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE. Исследование, результаты которого стали доступны для общественности ещё в 2015 году (прямая ссылка на файл PDF), показало, что 60-ГГц волна mmWave вырабатывает мощность не менее 50 Вт на квадратный метр, т.е. она нагревает кожу на 0,8°C, в то время как предел, упомянутый для mmWave в стандартах IEEE, составляет 1°C.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения классифицировала радиочастотное излучение как возможный канцероген группы 2B. Нужно ли говорить, что список агентов группы 2B также включает в себя такие продукты, как соленые огурцы и кофеин, так что...

И последнее, что следует принять во внимание, - это статистика из официальных документов, согласно которым количество зарегистрированных случаев рака в США с 2007 года медленно снижается, а количество подписок на сотовую связь неуклонно растёт с первой половины 1990-х годов.

Поддельные новости, связанные с 5G: кто и зачем за ними стоит

Некоторые из этих мифов поначалу способны вызвать тревогу, однако на проверку все они оказываются ошибочными. Один из самых популярных фейков, который всплывал снова и снова: тестирование 5G в разных местах якобы убивало птиц. Тем не менее, тщательный анализ этих сообщений доказал, что это не более чем вымысел.

В подобной ситуации нужно внимательнее присмотреться к источникам таких фальшивых историй и спросить себя: кому это выгодно? По версии The New York Times – это последствие напряжённых отношений между Россией и США, в которых первая пытается подорвать авторитет второй.

Заключение

Технология 5G, безусловно, стала большим шагом вперед для глобальной сети коммуникаций. Благодаря этому многие решения IoT /Smart City/VR и AR, которые раньше были невозможны, теперь могут быть легко реализованы. С другой стороны, влияние нового стандарта связи на наше здоровье остаётся очень интересным вопросом. Надеемся, что ответы на него будут найдены учёными в ближайшие месяцы и годы в ходе различных исследований.

В то же время, не лишним будет класть смартфон подальше от себя во время сна, выключать роутер ночью, чаще пользоваться громкой связью и проводными устройствами коммуникации. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии ниже: тема весьма неоднозначная, нам очень интересно ваше мнение.