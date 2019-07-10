5G-вариант Samsung Galaxy A90 со Snapdragon 855 засветился на Geekbench

Подтверждая некоторые ранние утечки, устройство Samsung с номером модели SM-A908N всплыло на Geekbench. Этот 5G-вариант Galaxy A90 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, ОС Android 9.0 Pie, а его результаты на бенчмарке Geekbench 4 близки к показателям Galaxy S10.

Не так давно популярный аккаунт OnLeaks сообщил, что Galaxy A90 будет доступен в двух вариантах - один с поддержкой 5G, а другой – с 4G LTE. Согласно предоставленной информации модель 5G Galaxy A90 получила кодовый номер SM-A908N. Недавно устройство Samsung как раз с таким номером появилось на Geekbench.

Сведения с Geekbench 4 подтверждают следующие характеристики и особенности грядущего Galaxy A90 5G: процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 9.0 Pie. Полученные результаты – 3458 баллов в одноядерном и 10 852 баллов в многоядерном тесте – поставили его в ряд с Samsung Galaxy S10, но немного позади Galaxy S10+.

Кроме того, из предыдущих утечек известно, что Galaxy A90 появится на рынке с массивным 6,7-дюймовым дисплеем, тройной основной камерой с датчиками 48+12+5 МП и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Зарядное устройство мощностью 45 Вт также должно быть в обеих моделях; хотя, по слухам, вариант с 4G под кодовым названием SM-A905 отличится эксклюзивной технологией оптической стабилизации изображения для основной камеры, известной как «Tilt» (кроме этого ничего больше не известно по крайней мере на данный момент).