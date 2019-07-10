Android Q урежет управление жестами в случае использования стороннего лаунчера

Android Q скоро выйдет в массы и принесёт с собой множество изменений и улучшений. Пятая бета-версия ОС уже вышла, но, похоже, что теперь стандартное управление жестами при активации сторонних лаунчеров не будет работать. Это подозрительно сильно похоже на переход к Android к закрытым исходным кодам.

Google готовится выпустить 10 версию своей ОС, всё ещё скрытую под кодовым названием Android Q. Преемник Android 9.0 Pie в настоящее время находится на стадии пятой бета-версии, которая в настоящее время активно тестируется разработчиками и поклонниками ОС. Кроме внедрения темного оформления всего интерфейса системы в последнем обновлении также была отключена возможность управления жестами в случае активации стороннего лаунчера. На ресурсе Reddit пользователь с ником u/Charizarlslie опубликовал скриншоты, подтверждающие эти нововведения.

В настоящее время смартфоны Pixel под управлением Android 9.0 Pie позволяют переключаться между разными стилями навигации независимо от того, какой лаунчер вы используете по умолчанию. На практике это означает, что вы можете использовать для управления сторонние программы, такие как Nova Launcher или Microsoft Launcher, сохраняя при этом возможности традиционных кнопок навигации или жестов. В бета-версии 5 этого нет: ОС уведомит вас об изменении стиля системной навигации, если вы установите и включите сторонний лаунчер. Как показано на скриншоте ниже, Android Q отключает возможность выбора навигации с помощью жестов в настройках, оставляя вместо этого только двух- и трёхкнопочную навигацию.

Ещё неизвестно, как другие производители обыграют этот функционал в своих индивидуальных версиях Android Q, например, Samsung в их OneUI или Xiaomi в MIUI. Тем не менее, это тревожный признак того, что Google постепенно движется к более закрытой экосистеме, склоняя пользователей к выбору своих сервисов. Несмотря на то, что Pixel Launcher может быть вполне неплохим и интуитивно понятным, он не заменит все остальные альтернативы. По сути, это нововведение – полная противоположность свободе выбора и тому, чем должен быть Android.