Кто удостоится чести протестировать новую ОС Android Q Beta 3: список из 21 смартфона
Ожидается, что Android Q будет выпущен в конце этого года, так что третья бета-версия, как и планировалось, была презентована на Google I/O 2019. Первоначально огласили только список компаний, участвующих в этом этапе тестирования; теперь же Google предоставила конкретные модели смартфонов, которые получат Android Q Beta 3. Вот все устройства, которые получат последнюю бета-версию:
- Asus ZenFone 5Z
- Essential Phone
- Huawei Mate 20 Pro
- LG G8
- Nokia 8.1
- OnePlus 6T
- Oppo Reno
- Realme 3 Pro
- Sony Xperia XZ3
- TECNO SPARK 3 Pro
- Vivo X27
- Vivo NEX S
- Vivo NEX A
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel
- Google Pixel XL
OnePlus также заявил, что серии OnePlus 6 и OnePlus 7 получат ранний доступ к финальной версии Android Q.
Удивительно, что такой крупный производитель, как Samsung, отсутствует в списке, хотя более мелкие производители в нём есть. Essential еще раз показывает заботу о своих пользователях, предлагая последние обновления в кратчайшие сроки. Также приятно увидеть в списке таких производителей, как Realme и TECNO. Последняя является китайской компанией, с офисом в Гонконге и ориентацией на африканский рынок.
Android Q станет 10-й версией операционной системы с множеством новых функций. В данной ОС будет также создан специальный интерфейс для гибких смартфонов, улучшено управление разрешениями приложений, защита личных данных, новые аудио-/видеокодеки и многое другое.