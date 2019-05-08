Кто удостоится чести протестировать новую ОС Android Q Beta 3: список из 21 смартфона

Google обнародовал список компаний и, в частности, смартфонов, которые получат доступ к Android Q Beta 3. Среди 21 устройства есть пара довольно неожиданных кандидатов, но кое-кого явно не хватает. Essential, Huawei, Xiaomi и Sony – уже в списке, но вот представителей Samsung там, почему-то, пока не видно.

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Ожидается, что Android Q будет выпущен в конце этого года, так что третья бета-версия, как и планировалось, была презентована на Google I/O 2019. Первоначально огласили только список компаний, участвующих в этом этапе тестирования; теперь же Google предоставила конкретные модели смартфонов, которые получат Android Q Beta 3. Вот все устройства, которые получат последнюю бета-версию:

OnePlus также заявил, что серии OnePlus 6 и OnePlus 7 получат ранний доступ к финальной версии Android Q.

Удивительно, что такой крупный производитель, как Samsung, отсутствует в списке, хотя более мелкие производители в нём есть. Essential еще раз показывает заботу о своих пользователях, предлагая последние обновления в кратчайшие сроки. Также приятно увидеть в списке таких производителей, как Realme и TECNO. Последняя является китайской компанией, с офисом в Гонконге и ориентацией на африканский рынок.

Android Q станет 10-й версией операционной системы с множеством новых функций. В данной ОС будет также создан ​​специальный интерфейс для гибких смартфонов, улучшено управление разрешениями приложений, защита личных данных, новые аудио-/видеокодеки и многое другое.