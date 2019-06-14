В следующем году KaiOS покорит новые рынки и форм-факторы

KaiOS является наиболее очевидной альтернативой iOS или Android в сфере мобильных устройств. Генеральный директор бренда, Себастьян Коудвилл, дал интервью, в котором изложил направления и цели платформы в ближайшем будущем. В них входят: увеличение функциональности, охват большего количества форм-факторов и новых рынков.

В настоящее время KaiOS считается третьей по распространению мобильной ОС в мире. Она популярна среди тех, кто нуждается в простых (или, зачастую, очень доступных) телефонах, кто действительно любит кнопочные устройства и ностальгическую привлекательность, как в Nokia 8110 (4G). Генеральный директор KaiOS Себастьян Коудвилл (Sebastien Codeville) недавно дал интервью ресурсу Android Authority, в котором рассказал о ближайшем будущем «альтернативной ОС».

Эта система полезна для тех устройств, на которых не выйдет установить Android или iOS. Тем не менее, она по-прежнему имеет некоторые недостатки, такие как невозможность копирования и вставки данных в пользовательском интерфейсе устройства. Однако, Коудвилл утверждает, что его подразделение программного обеспечения уже работает над решением этой проблемы. Кроме того, телефоны на KaiOS в ближайшем будущем смогут также поддерживать режим многозадачности и одновременно открывать несколько вкладок.

Эти функции могут быть реализованы даже в устройствах с менее чем 1 ГБ ОЗУ – это, в основном, обычные кнопочные телефоны. В контексте этого Коудвилл упомянул увеличение количества поддерживаемых KaiOS форм-факторов в 2019-м и последующих годах. Генеральный директор также поделился планами о выходе KaiOS на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и США.

Все эти нововведения, а также чипсеты MediaTek 3G/4G, предназначенные для соответствующих устройств 2019 года, должны сделать платформу KaiOS более конкурентоспособной и похожей на те, что будут установлены на новейших смартфонах в будущем.