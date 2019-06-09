Notebookcheck

Новая бета-версия приложения Google разместит ассистента прямо на экране блокировки

Бета-версия приложения Google v10.4 может видоизменить ваш экран блокировки. (Изображение: Digital Trends)
Бета-версия приложения Google v10.4 может видоизменить ваш экран блокировки. (Изображение: Digital Trends)
Популярный ресурс проанализировал новую бета-версию приложения Google. Он обнаружил, что данное обновление может затронуть экран блокировки телефона, разместив на нём автоматически сгенерированные уведомления от голосового помощника – по аналогии с режимом, активирующийся на Pixel Stand. Помимо этого, бета-версия может добавить символ Google One к изображению профиля.
by Deirdre O Donnell, 09.06.2019
аксессуары Android Google Nexus / Pixel телефоны Software сенсорный

Самая последняя версия приложения Google для телефонов Android, v10.4, пока доступна только для тех, кто участвует в бета-программе Play Store. Обновление принесло относительно мало новых функций, однако есть интересные возможности, которые компания вполне может добавить в следующую версию.

Наиболее яркой из них является функция отображения определенных подсказок на экране блокировки телефона, таких как: напоминания записей из календаря, различных запланированных событий, время отправлений рейсов и т.д. Google Assistant, по-видимому, сам размещает эти уведомления на экране блокировки.

9to5Google обнаружил ссылки на эту новую функцию, анализируя APK-код приложения Google v10.4. Она может называться «Proactive Personal Response» и, по сути, быть аналогом режима Pixel-смартфона, который активируется тогда, когда устройство находится на подставке для беспроводной зарядки Pixel Stand.

Но всё это только в планах, а пока что единственным реальным изменением, которое можно найти в новой бета-версии, стало появление цветного кольца вокруг фотографии профиля у тех, кто является подписчиком Google One.

Источник(и)

9to5Google

Лимитированная версия Galaxy S10+ P...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 06 > Новая бета-версия приложения Google разместит ассистента прямо на экране блокировки
Deirdre O Donnell, 2019-06- 9 (Update: 2019-06- 9)

 