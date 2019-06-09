Новая бета-версия приложения Google разместит ассистента прямо на экране блокировки

Популярный ресурс проанализировал новую бета-версию приложения Google. Он обнаружил, что данное обновление может затронуть экран блокировки телефона, разместив на нём автоматически сгенерированные уведомления от голосового помощника – по аналогии с режимом, активирующийся на Pixel Stand. Помимо этого, бета-версия может добавить символ Google One к изображению профиля.

Самая последняя версия приложения Google для телефонов Android, v10.4, пока доступна только для тех, кто участвует в бета-программе Play Store. Обновление принесло относительно мало новых функций, однако есть интересные возможности, которые компания вполне может добавить в следующую версию.

Наиболее яркой из них является функция отображения определенных подсказок на экране блокировки телефона, таких как: напоминания записей из календаря, различных запланированных событий, время отправлений рейсов и т.д. Google Assistant, по-видимому, сам размещает эти уведомления на экране блокировки.

9to5Google обнаружил ссылки на эту новую функцию, анализируя APK-код приложения Google v10.4. Она может называться «Proactive Personal Response» и, по сути, быть аналогом режима Pixel-смартфона, который активируется тогда, когда устройство находится на подставке для беспроводной зарядки Pixel Stand.

Но всё это только в планах, а пока что единственным реальным изменением, которое можно найти в новой бета-версии, стало появление цветного кольца вокруг фотографии профиля у тех, кто является подписчиком Google One.