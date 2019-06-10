Новости о Project Scarlett на брифинге в честь Xbox на E3 2019, были отодвинуты на второй план, а основное внимание досталось новому эпизоду известной игровой франшизы, созданному для консоли следующего поколения. Видео-тизер, конечно, дал некоторые представления о том, чего же ожидать от будущих консолей Xbox, но главным событием стали кадры из новой Halo Infinite.

Брифинг Microsoft по Xbox E3 2019 завершен, и, хотя видео о Project Scarlett показали, подробные характеристики консоли следующего поколения так и не раскрыли. В ролике упомянули об уже известном партнерстве с AMD в контексте создания пользовательских процессоров на основе технологий Zen 2 и Navi, а также было подтверждено использование оперативной памяти GDDR6. Кроме того, акцентировалось внимание на увеличении мощности Xbox Two (или консоли Scarlett) в четыре раза по сравнению с Xbox One X.

Очевидно, игровая приставка следующего поколения сможет поддерживать разрешение 8K и частоту кадров до 120 FPS. В дополнение к этому, будет добавлена ​​аппаратная трассировка лучей и технология VRR (переменная частота обновления) для обеспечения комфортной игры без подёргиваний изображения. Но, что действительно является ключевым в Xbox/Project Scarlett – это твердотельный накопитель: он может предложить производительность в 40 раз больше, чем у консолей текущего поколения. Так как накопитель для PlayStation 5 априори является «секретным ингредиентом», то и с Xbox следующего поколения ситуация обстоит точно так же.

Сроки запуска консолей Xbox Scarlett (Anaconda, Lockhart) установлены на 2020 год, тогда же намечен выпуск Halo Infinite. Кадры предстоящей версии игры были представлены аудитории, и, безусловно, стали огромным шагом вперёд по сравнению с Halo 5: Guardians в контексте визуальных эффектов. Поскольку Microsoft/Xbox Game Studios уделяет основное внимание сокращению времени загрузки, геймеры получат возможность наслаждаться погружением в такие игры, как Halo Infinite, не тратя время зря из-за ограничений жёсткого диска.