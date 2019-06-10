E3 2019 | Project Scarlett и Halo Infinite заняли центральное место на брифинге, посвященному Xbox
Брифинг Microsoft по Xbox E3 2019 завершен, и, хотя видео о Project Scarlett показали, подробные характеристики консоли следующего поколения так и не раскрыли. В ролике упомянули об уже известном партнерстве с AMD в контексте создания пользовательских процессоров на основе технологий Zen 2 и Navi, а также было подтверждено использование оперативной памяти GDDR6. Кроме того, акцентировалось внимание на увеличении мощности Xbox Two (или консоли Scarlett) в четыре раза по сравнению с Xbox One X.
Очевидно, игровая приставка следующего поколения сможет поддерживать разрешение 8K и частоту кадров до 120 FPS. В дополнение к этому, будет добавлена аппаратная трассировка лучей и технология VRR (переменная частота обновления) для обеспечения комфортной игры без подёргиваний изображения. Но, что действительно является ключевым в Xbox/Project Scarlett – это твердотельный накопитель: он может предложить производительность в 40 раз больше, чем у консолей текущего поколения. Так как накопитель для PlayStation 5 априори является «секретным ингредиентом», то и с Xbox следующего поколения ситуация обстоит точно так же.
Сроки запуска консолей Xbox Scarlett (Anaconda, Lockhart) установлены на 2020 год, тогда же намечен выпуск Halo Infinite. Кадры предстоящей версии игры были представлены аудитории, и, безусловно, стали огромным шагом вперёд по сравнению с Halo 5: Guardians в контексте визуальных эффектов. Поскольку Microsoft/Xbox Game Studios уделяет основное внимание сокращению времени загрузки, геймеры получат возможность наслаждаться погружением в такие игры, как Halo Infinite, не тратя время зря из-за ограничений жёсткого диска.
Источник(и)
Mixer (Xbox E3 2019)