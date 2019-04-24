ROG:REDEFINE 2019 | В Asus умеют делать доступные игровые ноутбуки: ROG Strix G G531 и G731 также обновились
Серия ноутбуков Strix G позиционируется производителем как младшие решения в игровой линейке ROG. Обновленные устройства серии оснащаются процессорами 9 поколения Intel Core i7-9750H и видеокартами вплоть до NVIDIA RTX 2070. Strix G выпускаются в двух вариантах: 15.6-дюймовый Strix G G531 и 17.3-дюймовый Strix G G731.
Как и в случае со Scar III и Hero III, дизайн Strix G разрабатывался в сотрудничестве с BMW Designworks Group и в итоге мы видим сочетание классических для ROG элементов и стильных элементов, придающих особую элегантность. В качестве опции можно установить RGB-подсветку в передней части корпуса. Клавиатура может обладать четырехзонной RGB-подсветкой с поддержкой Aura Sync.
В качестве видеокарты в Strix G может выступать ускоритель от Nvidia вплоть до RTX 2070 (до 1440 МГц, 115 Вт в режиме Турбо). RTX 2070 позволяет раскрыть потенциал 144-Гц дисплея, поддерживает трассировку лучей и алгоритмы машинного обучения. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ (DDR4-2666), а подсистема питания может складываться из M.2 NVMe SSD и стандартного 2.5-дюймового жесткого диска.
Как и у других представленных моделей Asus, здесь также улучшенная система охлаждения: она содержит радиаторы со 189 пластинами толщиной 0.1 мм и два 12-вольтовых вентилятора. В зависимости от выбранной видеокарты меняется и количество теплотрубок, максимум их может быть пять. По части ПО все стандартно, как и ранее есть режимы, помогающие адаптировать поведение начинки под выполняемые задачи.
Также, как и Scar III с Hero III, у Strix G G531 есть "виртуальный" цифровой блок в тачпаде, а у 17.3-дюймового G731 он уже физический. Поддержка ROG Keystone отсутствует.
Цены и сроки появления новинок зависят от региона продаж.
Источник(и)
Asus Press Release