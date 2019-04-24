Notebookcheck

ROG:REDEFINE 2019 | В Asus умеют делать доступные игровые ноутбуки: ROG Strix G G531 и G731 также обновились

Asus ROG Strix G. (Изображение: Asus)
Asus ROG Strix G. (Изображение: Asus)
Ноутбуки Asus ROG серии Strix G-считаются доступными игровыми ноутбуками, сохранившими большую часть возможностей семейства ROG. Обновленные ROG Strix G доступны в виде моделей G531 и G731 и будут оснащаться процессорами 9 поколения Intel Core i7, а также видеокартами NVIDIA вплоть до RTX 2070. Дизайн устройств разрабатывался в сотрудничестве с BMW Designworks Group.
by Vaidyanathan Subramaniam, 24.04.2019
Coffee Lake игры ноутбуки

Серия ноутбуков Strix G позиционируется производителем как младшие решения в игровой линейке ROG. Обновленные устройства серии оснащаются процессорами 9 поколения Intel Core i7-9750H и видеокартами вплоть до NVIDIA RTX 2070. Strix G выпускаются в двух вариантах: 15.6-дюймовый Strix G G531 и 17.3-дюймовый Strix G G731.

Как и в случае со Scar III и Hero III, дизайн Strix G разрабатывался в сотрудничестве с BMW Designworks Group и в итоге мы видим сочетание классических для ROG элементов и стильных элементов, придающих особую элегантность. В качестве опции можно установить RGB-подсветку в передней части корпуса. Клавиатура может обладать четырехзонной RGB-подсветкой с поддержкой Aura Sync.

В качестве видеокарты в Strix G может выступать ускоритель от Nvidia вплоть до RTX 2070 (до 1440 МГц, 115 Вт в режиме Турбо). RTX 2070 позволяет раскрыть потенциал 144-Гц дисплея, поддерживает трассировку лучей и алгоритмы машинного обучения. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ (DDR4-2666), а подсистема питания может складываться из M.2 NVMe SSD и стандартного 2.5-дюймового жесткого диска.

Как и у других представленных моделей Asus, здесь также улучшенная система охлаждения: она содержит радиаторы со 189 пластинами толщиной 0.1 мм и два 12-вольтовых вентилятора. В зависимости от выбранной видеокарты меняется и количество теплотрубок, максимум их может быть пять. По части ПО все стандартно, как и ранее есть режимы, помогающие адаптировать поведение начинки под выполняемые задачи.

Также, как и Scar III с Hero III, у Strix G G531 есть "виртуальный" цифровой блок в тачпаде, а у 17.3-дюймового G731 он уже физический. Поддержка ROG Keystone отсутствует.

Цены и сроки появления новинок зависят от региона продаж.

Слева направо: Asus ROG Strix Hero III, Scar III и Strix G
Слева направо: Asus ROG Strix Hero III, Scar III и Strix G
(Изображение: Asus)
(Изображение: Asus)
(Изображение: Asus)
(Изображение: Asus)
(Изображение: Asus)
(Изображение: Asus)

Источник(и)

Asus Press Release

Ещё по теме

Продолжение игры Legend of Zelda действительно появится в 2019 году. (Изображение: Engadget)
Финансовый отчет Nintendo подтвердил выход новых игр Pokemon и Zelda в 2019 году 27/04/2019
PS5 появится на прилавках не ранее апреля 2020 года. (Изображение: SegmentNext)
К моменту выхода PlayStation 5 компания Sony выпустит уже более 100 миллионов консолей PS4 26/04/2019
Кодзима планирует выпустить новую игру, Death Stranding, к 2020 году. (Изображение: Nikkei)
Хидэо Кодзима прогнозирует серьезное влияние 5G и Google Stadia на всю индустрию развлечений 25/04/2019
Asus Zephyrus M GU502. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | Новый Asus Zephyrus M GU502 стал производительнее и тоньше прошлогоднего ROG GU501GM 24/04/2019
Asus ROG 'Mothership' GZ700GX с разогнанными Core i9-9980HK и RTX 2080. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG 'Mothership' GZ700GX теперь доступен с разогнанными Intel Core i9-9980HK и NVIDIA RTX 2080 24/04/2019
Asus Zephyrus S GX502. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | Asus Zephyrus S GX502 получил Core i7 9 поколения и дисплей с частотой 240 Hz, сертификацией PANTONEи поддержкой G-Sync + Optimus 24/04/2019
Asus Zephyrus G GA502. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG Zephyrus G GA502 сочетает в себе преимущества AMD Ryzen 7 3750H и NVIDIA GTX 1660 Ti в тонком форм-факторе 23/04/2019
Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь выпускаются с графическими ускорителями GTX 16-й серии. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | ROG: REDEFINE 2019 | Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь доступны с процессорами AMD Zen+ Ryzen и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 23/04/2019
Asus ROG Strix Scar III. (Изображение: Asus)
ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG Strix Scar III и Hero III несут на борту Core i9-9980H с NVIDIA RTX 2070 и уникальный ключ ROG Keystone 23/04/2019
Ноутбук Asus FX95DD будет доступен для предзаказа лишь некоторое ограниченное время. (Изображение: Asus)
Asus представит ноутбук FX95DD с процессором AMD Ryzen 7 3750H и видеокартой GeForce GTX 1050 от Nvidia 17/04/2019
Кажется, Asus готовится выпустить ноутбуки с сочной комбинацией Ryzen / Nvidia. (Изображение: Asus)
Asus готовит ноутбуки с гибридным процессором Zen+ Ryzen Picasso и видеокартами GeForce GTX 1660 Ti / RTX 2060 Turing 25/03/2019
Новые ноутбуки серии TUF содержат APU AMD Ryzen 5 3550H, которые производятся по 12-нм техпроцессу. (Изображение: Asus)
CES 2019 | Asus представила ноутбуки TUF FX505DY и FX705DY с процессорами AMD Ryzen 5 3550H и видеокартами Radeon RX 560X 07/01/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > В Asus умеют делать доступные игровые ноутбуки: ROG Strix G G531 и G731 также обновились
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 