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Авиакомпания Southwest Airlines бесплатно раздала всем пассажирам рейса в Сан-Диего консоли Nintendo Switch

Авиакомпания Southwest Airlines раздала всем летевшим в Сан-Диего бесплатные консоли Nintendo Switch (Изображение: Nintendoenthusiast.com)
Авиакомпания Southwest Airlines раздала всем летевшим в Сан-Диего бесплатные консоли Nintendo Switch (Изображение: Nintendoenthusiast.com)
Тем временем простые смертные продолжают с завистью листать устаревшие журналы во время полёта.
Allen Ngo | 18/07/2019
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Когда авиакомпания попадает в заголовки, это, в большинстве случаев, не к добру для пассажиров. Надо отдать должное Southwest Airlines за то, что они нарушили эту неприятную тенденцию, удивив каждого пассажира на борту недавнего внутреннего рейса до Сан-Диего бесплатной консолью Nintendo Switch с копией Mario Maker 2 - без каких-либо условий. Сотрудники Nintendo раздавали всем призы, по прибытию к месту назначения.

Помимо PR-хода, это также должно было стать анонсом: Southwest Airlines и Nintendo объединятся на Comic Con в Сан-Диего в эти выходные, чтобы проводить конкурсы для посетителей. Такое партнерство значимо для обеих сторон, к тому же Nintendo Switch – действительно одно из лучших игровых устройств, которое вы можете взять с собой в путешествие.

Nintendo недавно анонсировала Switch Lite и небольшое внутреннее обновление оригинального дизайна Switch, которое обеспечит более длительное время автономной работы, чем в OG-модели. Вероятно, вскоре мы услышим больше, так как SDCC 2019 уже не за горами.

Источник(и)

nintendoenthusiast

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 07 > Авиакомпания Southwest Airlines бесплатно раздала всем пассажирам рейса в Сан-Диего консоли Nintendo Switch
Allen Ngo, 2019-07-18 (Update: 2019-07-18)

 