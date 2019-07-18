Авиакомпания Southwest Airlines бесплатно раздала всем пассажирам рейса в Сан-Диего консоли Nintendo Switch

Когда авиакомпания попадает в заголовки, это, в большинстве случаев, не к добру для пассажиров. Надо отдать должное Southwest Airlines за то, что они нарушили эту неприятную тенденцию, удивив каждого пассажира на борту недавнего внутреннего рейса до Сан-Диего бесплатной консолью Nintendo Switch с копией Mario Maker 2 - без каких-либо условий. Сотрудники Nintendo раздавали всем призы, по прибытию к месту назначения.

Помимо PR-хода, это также должно было стать анонсом: Southwest Airlines и Nintendo объединятся на Comic Con в Сан-Диего в эти выходные, чтобы проводить конкурсы для посетителей. Такое партнерство значимо для обеих сторон, к тому же Nintendo Switch – действительно одно из лучших игровых устройств, которое вы можете взять с собой в путешествие.

Nintendo недавно анонсировала Switch Lite и небольшое внутреннее обновление оригинального дизайна Switch, которое обеспечит более длительное время автономной работы, чем в OG-модели. Вероятно, вскоре мы услышим больше, так как SDCC 2019 уже не за горами.