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Новое видео от Nvidia, Asus и MSI демонстрирует игровой ноутбук с GeForce GTX 16

Загадочный ноутбук из клипа раскрыл секрет производителей. (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)
Загадочный ноутбук из клипа раскрыл секрет производителей. (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)
В Twitter было опубликовано новое видео от Nvidia, Asus и MSI, которое показывает таинственное устройство – плод сотрудничества трёх компаний. Кроме того же потокового зеленого кода на дисплее, в ролике засветилась и клавиатура ноутбука, которая содержала очень явную подсказку касательно одного из комплектующих устройства.
by Daniel R Deakin, 19.04.2019
игры Geforce ноутбуки MSI Coffee Lake

Nvidia, Asus и MSI последнее время всячески намекают на новое таинственное устройство, которым, как теперь выяснилось, оказался игровой ноутбук. Похоже, что все невероятные гипотезы вроде складного планшета, ноутбука с двумя дисплеями и другие диковинки, придуманные любопытными пользователями Twitter, канули в лету. Дисплей, стандартный шарнир, клавиатура – все говорит о том, что мы имеем дело с привычным форм-фактором ноутбука.

Однако определение типа устройства вовсе не развеивает интригу полностью. напомним, что речь идёт о сотрудничестве между тремя большими компаниями – Nvidia, Asus и MSI. К тому же, лэптоп на видео выглядит невероятно тонким, как и клавиши, которые едва выступают над корпусом и, скорее всего, имеют минимальный ход.

Пятисекундный тизер сопровождается подписью-лозунгом «они идут» (англ. "they’re coming"), так что логично предположить, что речь идёт о новых игровых ноутбуках от MSI и Asus с графическими процессорами Nvidia. К счастью, один внимательный пользователь Twitter заметил, что в клипе есть подсказка: после того, как по клавиатуре прошлись синие и зеленые волны огней, включилась белая подсветка для всех клавиш, кроме цифр «6» и «1», которые загорелись зеленым цветом. Эта подсказка определенно указывает на графические процессоры Nvidia серии GeForce GTX 16 для тонких игровых ноутбуков.

В многочисленных утечках уже упоминались некоторые характеристики видеокарт серии GeForce GTX 16. Модельный ряд в настоящее время состоит из настольных моделей GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti. Предстоящая видеокарта GTX 1650 скоро пополнит их ряды. Но мобильные версии этих карт все еще отсутствуют; так что вполне возможно, что этот новый рекламный ролик ознаменует предстоящее появление мобильных видеокарт GeForce GTX 1650 и GTX 1660, а, возможно, даже и соответствующих Ti-вариантов.

В последнее время было много разговоров об игровых ноутбуках с процессорами Intel Coffee Lake 9-го поколения и графическими ускорителями GeForce GTX 16 на базе Turing. Acer уже обнародовала свои предложения, поэтому неудивительно, что MSI и Asus вместе с Nvidia тоже решили не отставать. Осталось лишь узнать, как именно производители планируют эффективно охлаждать красивый и тонкий ноутбук, появившийся в тизере.

Зелёные клавиши "1" и "6" (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)
Зелёные клавиши "1" и "6" (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)
Отредактированный скриншот. (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)
Отредактированный скриншот. (Изображение: Twitter/Nvidia GeForce)

Источник(и)

Twitter (Nvidia GeForce, MSI Gaming, ROG Global)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Новое видео от Nvidia, Asus и MSI демонстрирует игровой ноутбук с GeForce GTX 16
Daniel R Deakin, 2019-04-19 (Update: 2019-04-19)

 