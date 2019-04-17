Asus представит ноутбук FX95DD с процессором AMD Ryzen 7 3750H и видеокартой GeForce GTX 1050 от Nvidia
Asus ранее выпустила игровой ноутбук TUF FX505DY с гибридным процессором AMD Picasso Ryzen 5 3550H и теперь, кажется, тайваньский производитель собирается расширить спектр своих предложений на базе микроархитектуры Zen+ благодаря ноутбуку седьмого поколения FX95DD Flying Fortress (TUF Gaming), который оснащён процессором Ryzen 7 3750H.
Однако, если в TUF FX505DY был установлен графический ускоритель Radeon RX 560X, то в новом ноутбуке Asus вместо него будет видеокарта Nvidia на основе Pascal – GeForce GTX 1050. Для эффективной работы всех комплектующих в FX95DD установлено 8 ГБ ОЗУ и внутренний накопитель на 512 ГБ. Диагональ IPS-дисплея данного ноутбука составит 15,6 дюймов, а разрешение экрана – FHD (1920x1080) с частотой мигания 120 Гц.
Цена FX95DD по предзаказу составляет 5799 юаней, что эквивалентно $866. Игровой ноутбук получил довольно узкие рамки (6,5 мм по бокам) и вес в 2,2 кг. Как говорится, и вашим, и нашим: разнообразие ноутбуков Asus радует как AMD (которая производит комплектующие, а именно, гибридные процессоры Picasso), так и обычных геймеров, предоставляя последним широкий спектр ноутбуков на выбор.
Источник(и)
Asus (на китайском)