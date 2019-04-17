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Asus представит ноутбук FX95DD с процессором AMD Ryzen 7 3750H и видеокартой GeForce GTX 1050 от Nvidia

Ноутбук Asus FX95DD будет доступен для предзаказа лишь некоторое ограниченное время. (Изображение: Asus)
Ноутбук Asus FX95DD будет доступен для предзаказа лишь некоторое ограниченное время. (Изображение: Asus)
Asus добавила ноутбук FX95DD на китайскую версию своего сайта как часть линейки FX/ZX. Устройство будет оснащено гибридным процессором Zen+ Picasso AMD Ryzen 7 3750H в сочетании с графическим ускорителем Nvidia GeForce GTX 1050 из семейства Pascal. Ноутбук, который также известен как Flying Fortress (букв. «летающая крепость»), в настоящее время уже доступен для предзаказа.
by Daniel R Deakin, 17.04.2019
игры ноутбуки Zen Ryzen (Zen) Geforce AMD

Asus ранее выпустила игровой ноутбук TUF FX505DY с гибридным процессором AMD Picasso Ryzen 5 3550H и теперь, кажется, тайваньский производитель собирается расширить спектр своих предложений на базе микроархитектуры Zen+ благодаря ноутбуку седьмого поколения FX95DD Flying Fortress (TUF Gaming), который оснащён процессором Ryzen 7 3750H.

Однако, если в TUF FX505DY был установлен графический ускоритель Radeon RX 560X, то в новом ноутбуке Asus вместо него будет видеокарта Nvidia на основе Pascal – GeForce GTX 1050. Для эффективной работы всех комплектующих в FX95DD установлено 8 ГБ ОЗУ и внутренний накопитель на 512 ГБ. Диагональ IPS-дисплея данного ноутбука составит 15,6 дюймов, а разрешение экрана – FHD (1920x1080) с частотой мигания 120 Гц.

Цена FX95DD по предзаказу составляет 5799 юаней, что эквивалентно $866. Игровой ноутбук получил довольно узкие рамки (6,5 мм по бокам) и вес в 2,2 кг. Как говорится, и вашим, и нашим: разнообразие ноутбуков Asus радует как AMD (которая производит комплектующие, а именно, гибридные процессоры Picasso), так и обычных геймеров, предоставляя последним широкий спектр ноутбуков на выбор.

Седьмое поколение ноутбуков Asus "Flying Fortress". (Изображение: JD.com)
Седьмое поколение ноутбуков Asus "Flying Fortress". (Изображение: JD.com)
Ноутбук Asus FX95DD. (Изображение: JD.com)
Ноутбук Asus FX95DD. (Изображение: JD.com)

Источник(и)

Asus (на китайском)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Asus представит ноутбук FX95DD с процессором AMD Ryzen 7 3750H и видеокартой GeForce GTX 1050 от Nvidia
Daniel R Deakin, 2019-04-17 (Update: 2019-04-17)

 