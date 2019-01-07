Компания Asus показала ноутбуки серии TUF Gaming - FX505DY и FX705DY - на базе новых процессоров AMD Ryzen 5 3550H и видеокарт Radeon RX 560X. Для того, чтоб угодить требовательным покупателям, производитель также добавил IPS-level FHD NanoEdge дисплеи с поддержкой AMD FreeSync.

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Компания Asus воспользовавшись моментом показала свои новые ноутбуки перед открытием CES 2019: основанные на компонентах AMD модели серии TUF Gaming получили названия FX505DY и FX705DY. В обоих ноутбуках используются новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5 3550H, которые содержат 8 ядер. Для обработки графики, производитель выбрал видеокарту AMD Radeon RX 560X.

Что интересно, дисплей 15-дюймового FX505DY поддерживает более широкий спектр частот обновления, чем FX705DY: в его случае FreeSync может задавать частоту от 48 до 120 Гц. В Asus рекомендуют включить этот режим в таких играх как Counter-Strike: Global Offensive и Overwatch. Объем ОЗУ может достигать 32 ГБ (DDR4 2400 МГц) а из накопителей доступны PCIe SSD объемом до 512 ГБ, как и жесткие диски FireCuda SSHD до 1 ТБ.

Устройства ввода также отличные. Клавиатура оснащена подсветкой и полноразмерным цифровым блоком, а также содержит выделенный блок WASD. В расцветке Red Matter подсветка у FX505DY и FX705DY будет красная, а в версии Gold Steel цвет можно будет настраивать по желанию. Наконец, новые модели сертифицированы по стандарту MIL-STD-810G .

Среди портов имеем 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ-45 и комбинированный аудио разъем. Настроить звучание можно в DTS Headphone:X создав виртуальный объемный звук, вес устройств составляет 2.2 кг (FX505DY) и 2.6 кг (FX705DY). На прилавках ноутбуки должны появится в первом квартале 2019; Цен производитель пока не указывает.