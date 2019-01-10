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В этом году компания AMD отмечает свое 50-летие, так что 2019 действительно важен для команды "красных". С одной стороны, компания анализирует свои существующие продукты и аккуратно планирует будущие, с другой стороны - ей выпала честь представить миру первые настольные 7-нм процессоры. Также в этом году AMD впервые участвует в выставке CES, где исполнительный директор компании Лиза Су (Lisa Su) представила планы на 2019 и дальнейшие годы. Среди прочего засветилась и ранее неизвестная информация о процессорах Ryzen 3000 и EPYC второго поколения, но основная часть презентации была посвящена новым высокопроизводительным видеокартам производителя.



Итак, официальное название новой 7-нм игровой видеокарты - Radeon VII и, судя по всему, позиционируется она в качестве прямого конкурента Nvidia RTX 2080. Основана она на чипе MI60 Radeon Instinct и содержит 60 вычислительных блоков, работающих на частоте 1.8 ГГц, а также 16 ГБ видеопамяти HBM2 с пропускной способностью 1 ТБ/с. В сравнении с Vega 64, Radeon VII явно гораздо энергоэффективнее, так как обеспечивает прирост производительности в 25% при аналогичном потреблении. В Battlefield V решение от AMD показывает прирост в 35%, а в Fortnite около 25%, в то время как игры с использованием Vulkan API получат прирост в 42%.



Так как видеокарта AMD Radeon VII является топовым игровым решением, она в равной степени будет хороша и для создателей цифрового контента ( прирост производительности на 30% в Blender / Adobe Premier и до 62% в OpenCL). AMD даже показала как Radeon VII чувствует себя рядом с Nvidia RTX 2080 в 4K разрешении в играх на максимальных настройках. Так, в DX12-играх, вроде Battlefield V, Radeon VII продемонстрировал 62 к/с (Nvidia RTX 2080 61), аналогично в DX11 Farcry 5. В играх с использованием Vulkan (Strange Brigade) прирост более заметный: 87 кадров у Radeon VII и 73 у RTX 2080. В живую производительность новой видеокарты можно было оценить на примере демо Devil May Cry 5, в которой видеокарта выдавала близко 100 к/с в 4K на максимальных настройках.



В продаже Radeon VII появится с 7 февраля, рекомендованная производителем стоимость составляет $699, в комплекте в подарок идут игры Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и Tom Clancy’s The Division (ограниченное предложение).