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Новый игровой ноутбук MSI с новейшими видеокартами Nvidia GeForce RTX 2000 был представлен сегодня, на CES 2019. Воплощая проект “The Game Just Got Real” (с англ. «Игра стала реальностью») разработчики пытаются как можно сильнее приблизить игровой процесс к реальности. Для этого была создана синхронизация RGB-подсветки с виброотдачей в области, где лежат ладони пользователя. Это происходит во время таких игровых событий как выстрелы, взрывы и т.п., чтобы обеспечить полное погружение в процесс. Также MSI представит несколько моделей, оснащенных сетевыми картами Intel WiFI 6, способными достигать скорости соединения до 1 Гбит/с.

Ранее линейка GT Titan включала модели, которые уже заслужили место на Олимпе игровых ноутбуков и новые 17.3-дюймовый GT75 и 15.6-дюймовый GT63 Titan также не разочаруют. GT75 Titan, например, оснащён процессором i9 восьмого поколения, а GT63 – процессором Intel Core i7, при этом обе модели представлены в конфигурациях с видеокартами RTX 2060/2070/2080.

Что касается дисплеев устройств, то они будут представлены двумя типами: первый IPS с разрешением FHD 144 Гц, либо 4K-монитор (100% цветовой охват Adobe RGB только в GT75). Внутреннее хранилище GT75 представлено накопителем M.2 NVMe PCIe (два слота) либо твердотельным накопителем SATA, также опционально можно установить Intel Optane и 2.5-дюймовый жёсткий диск. В GT63 набор несколько скромнее: один M.2 NVMe либо твердотельный накопитель SATA, а также 2.5-дюймовый жёсткий диск SATA. Кроме того, GT75 имеет механическую клавиатуру с RGB-подсветкой, а GT63 клавиатуру SteelSeries с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш. Обе модели оснащены акустикой Dynaudio с поддержкой ESS Sabre HiFi и сабвуферами с усилителями Nahimic 3 Audio.