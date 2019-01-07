CES 2019 | Razer Blade 15 Advanced: обновленная модель с видеокартами NVIDIA RTX
Самый компактный 15-дюймовый игровой ноутбук получил обновление и теперь будет комплектоваться новейшими видеокартами NVIDIA GeForce RTX. Модель также получила несколько менее заметных улучшений, вроде новых режимов питания.
Во всех конфигурациях новинки будет использоваться процессор Intel Core i7-8750H, 16 ГБ оперативной памяти и 512-ГБ SSD. Кроме того, устройство теперь поддерживает Windows Hello, ведь теперь на борту есть инфракрасная камера для разблокировки по лицу.
Новая ревизия Razer Blade 15 Advanced будет выпускаться в конфигурации с такими видеокартами: NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ GDDR6, NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 ГБ GDDR6 и NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ GDDR6. В двух топовых модификациях буду использованы видеокарты в Max-Q дизайне, иначе пришлось увеличить габариты модели.
Существующая версия 15.6-дюймовой модели со 144-Гц дисплеем прекрасна для игр, но доступна также версия с 4K разрешением. В продажу новинка поступит 29 января на территории США, Канады, Франции, Германии, Китая и Соединенного Королевства. Стартовая цена составляет $2299, но зависит от конфигурации и региона продаж.