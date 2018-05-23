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Новый Razer Blade 15 является самым тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире

Согласно Razer, новый Blade является самой тонкой моделью на рынке 15-дюймовых игровых ноутбуков.
Согласно Razer, новый Blade является самой тонкой моделью на рынке 15-дюймовых игровых ноутбуков.
Компании Razer удалось уместить 15.6-дюймовый экран в корпусе 14-дюймового ноутбука. Благодаря таким конструктивным особенностям, новые модели из серии Blade стали самыми тонкими игровыми ноутбуками на рынке. Обновленная начинка включает в себя шестиядерные процессоры Intel восьмого поколения, 16 ГБ памяти DDR4-2666 и, в зависимости от конфигурации, видеокарту Nvidia GTX 1060 или 1070 Max-Q, Full HD или UHD дисплей и SSD объемом 256/512 Гигабайт.
by Bogdan Solca, 23.05.2018
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Известный производитель игровых продуктов в этом году решил поднять ставки, потому ноутбуки серии Razer Blade получили обновление в виде шестиядерных процессоров Intel восьмого поколения и некоторых дополнительных функций. Компания Razer представила пять различных конфигураций, чтоб охватить больше ценовых категорий.

Сводный список характеристик всех конфигураций:
•    Intel Core i7-8750H, с базовой частотой 2.2 ГГц (4.1 в Turbo Boost)
•    16 ГБ DDR4-2666 ОЗУ (можно расширить до 32 ГБ)
•    Система охлаждения с испарительной камерой
•    Клавиатура Chroma с настраиваемой RGB подсветкой
•    Акустическая система с поддержкой Dolby Atmos
•    Модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0
•    720p веб-камера со встроенным микрофоном
•    Порты: 1x USB-C Thunderbolt 3, 3x USB-A 3.1, 1x mDP, 1x HDMI 2.0b
•    Батарея на 80 Вт⋅ч

Ниже приведен список различных конфигураций и их стоимости
•    Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 60 Гц, 256 ГБ SSD - $1,899
•    Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5 , матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,199
•    Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 256 ГБ SSD - $2,399
•    Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,599
•    Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, сенсорный IPS дисплей 3840×2160 @ 60 Гц, 512 ГБ SSD - $2,899 (доступен только в США, Канаде, Великобритании и Германии)

Поначалу все доступные варианты кажутся дороговатыми, но следует помнить что здесь вы доплачиваете за чрезвычайную компактность устройств. Razer действительно удалось превзойти в этом самих себя, ведь они создали 15-дюймовые ноутбуки в корпусах своих же прошлогодних 14-дюймовых моделей. Толщина корпуса модели с GTX 1060 составляет всего 16.8 мм при весе в 2.07 килограмма, вариант с GTX 1070 совсем немного толще - 17,3 мм (2.15 кг).

Модель Razer Blade 15 доступна во всех указанных конфигурациях в официальном онлайн магазине производителя.

15.6-дюймовый экран имеет очень тонкие рамки, габариты устройства такие же как у предыдущих 14-дюймовых моделей (Изображение: Razer)
15.6-дюймовый экран имеет очень тонкие рамки, габариты устройства такие же как у предыдущих 14-дюймовых моделей (Изображение: Razer)
Порты на правой стороне корпуса (Изображение: Razer)
Порты на правой стороне корпуса (Изображение: Razer)

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Bogdan Solca, 2018-05-23 (Update: 2018-05-23)

 