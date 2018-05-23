Новый Razer Blade 15 является самым тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире
Известный производитель игровых продуктов в этом году решил поднять ставки, потому ноутбуки серии Razer Blade получили обновление в виде шестиядерных процессоров Intel восьмого поколения и некоторых дополнительных функций. Компания Razer представила пять различных конфигураций, чтоб охватить больше ценовых категорий.
Сводный список характеристик всех конфигураций:
• Intel Core i7-8750H, с базовой частотой 2.2 ГГц (4.1 в Turbo Boost)
• 16 ГБ DDR4-2666 ОЗУ (можно расширить до 32 ГБ)
• Система охлаждения с испарительной камерой
• Клавиатура Chroma с настраиваемой RGB подсветкой
• Акустическая система с поддержкой Dolby Atmos
• Модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0
• 720p веб-камера со встроенным микрофоном
• Порты: 1x USB-C Thunderbolt 3, 3x USB-A 3.1, 1x mDP, 1x HDMI 2.0b
• Батарея на 80 Вт⋅ч
Ниже приведен список различных конфигураций и их стоимости
• Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 60 Гц, 256 ГБ SSD - $1,899
• Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5 , матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,199
• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 256 ГБ SSD - $2,399
• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,599
• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, сенсорный IPS дисплей 3840×2160 @ 60 Гц, 512 ГБ SSD - $2,899 (доступен только в США, Канаде, Великобритании и Германии)
Поначалу все доступные варианты кажутся дороговатыми, но следует помнить что здесь вы доплачиваете за чрезвычайную компактность устройств. Razer действительно удалось превзойти в этом самих себя, ведь они создали 15-дюймовые ноутбуки в корпусах своих же прошлогодних 14-дюймовых моделей. Толщина корпуса модели с GTX 1060 составляет всего 16.8 мм при весе в 2.07 килограмма, вариант с GTX 1070 совсем немного толще - 17,3 мм (2.15 кг).
Модель Razer Blade 15 доступна во всех указанных конфигурациях в официальном онлайн магазине производителя.