Новый Razer Blade 15 является самым тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире

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Известный производитель игровых продуктов в этом году решил поднять ставки, потому ноутбуки серии Razer Blade получили обновление в виде шестиядерных процессоров Intel восьмого поколения и некоторых дополнительных функций. Компания Razer представила пять различных конфигураций, чтоб охватить больше ценовых категорий.



Сводный список характеристик всех конфигураций:

• Intel Core i7-8750H, с базовой частотой 2.2 ГГц (4.1 в Turbo Boost)

• 16 ГБ DDR4-2666 ОЗУ (можно расширить до 32 ГБ)

• Система охлаждения с испарительной камерой

• Клавиатура Chroma с настраиваемой RGB подсветкой

• Акустическая система с поддержкой Dolby Atmos

• Модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0

• 720p веб-камера со встроенным микрофоном

• Порты: 1x USB-C Thunderbolt 3, 3x USB-A 3.1, 1x mDP, 1x HDMI 2.0b

• Батарея на 80 Вт⋅ч



Ниже приведен список различных конфигураций и их стоимости

• Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 60 Гц, 256 ГБ SSD - $1,899

• Видеокарта GTX 1060 Max-Q с 6ГБ видеопамяти GDDR5 , матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,199

• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 256 ГБ SSD - $2,399

• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, матовый IPS дисплей 1920×1080 @ 144 Гц, 512 ГБ SSD - $2,599

• Видеокарта GTX 1070 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти GDDR5, сенсорный IPS дисплей 3840×2160 @ 60 Гц, 512 ГБ SSD - $2,899 (доступен только в США, Канаде, Великобритании и Германии)



Поначалу все доступные варианты кажутся дороговатыми, но следует помнить что здесь вы доплачиваете за чрезвычайную компактность устройств. Razer действительно удалось превзойти в этом самих себя, ведь они создали 15-дюймовые ноутбуки в корпусах своих же прошлогодних 14-дюймовых моделей. Толщина корпуса модели с GTX 1060 составляет всего 16.8 мм при весе в 2.07 килограмма, вариант с GTX 1070 совсем немного толще - 17,3 мм (2.15 кг).



Модель Razer Blade 15 доступна во всех указанных конфигурациях в официальном онлайн магазине производителя.