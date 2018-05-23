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Acer показала 15-дюймовый Swift 5 весом менее 1 кг

У нового Acer Swift 5 с 15.6-дюймовым экраном изящный магниевый корпус (Изображение: Acer)
У нового Acer Swift 5 с 15.6-дюймовым экраном изящный магниевый корпус (Изображение: Acer)
Новый 15.6-дюймовый Acer Swift 5 - это увеличенная версия Swift 5. Корпус новинки выполнен из магниевого сплава, благодаря чему удалось удержать вес в пределах одного килограмма. Это большое достижение для ноутбука такого форм-фактора, которое позволяет новому Swift 5 на равных конкурировать с LG Gram 15
by Craig Ward, 23.05.2018
Coffee Lake Windows ноутбуки

Предыдущий 14-дюймовый Acer Swift 5 был легким и красивым ноутбуком с отличной автономностью и заслужил от нас оценку 84%. На этот раз компания Acer анонсировала 15.6-дюймовую модель весом менее одного килограмма, которая способна потягаться с LG Gram 15.

Рамки вокруг FullHD дисплея составляют всего 5.9 мм, что практически неотличимо от таковых в безрамочном XPS 15 (5.7 мм). Для тех, кто часто общается по Skype есть хорошая новость - верхняя рамка не настолько тонкая, а значит на ней найдется место для веб-камеры. Для снижения веса устройства в качестве материала корпуса использован магний-литиевый сплав, палуба ноутбука (палмрест) сделана из более прочного магний-алюминиевого сплава. На клавиатуре имеется сканер отпечатков пальцев, поддерживается Windows Hello.

Беспроводной адаптер -  Intel Wireless-AC 9560 с конфигурацией антенн 2x2, поддержкой 802.11ac и Bluetooth 5.0. Среди других характеристик указан твердотельный накопитель объемом 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти. Из портов в ноутбуке доступны: один USB-C, два USB 3.1, видеовыход HDMI, а также кардридер. Точная модель процессора не указана, сообщается лишь, что это будет модель Intel восьмого поколения U-серии. Но учитывая, что в 14-дюймовом аппарате установлены i5-8250U и i7-8550U, можно ожидать появления именно этих моделей процессоров.

На данный момент Acer ничего не сообщает о сроках появления и цене устройства.

Acer Swift 5 15.6 (Source: Acer)
Acer Swift 5 15.6 (Source: Acer)

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Acer press material

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Craig Ward, 2018-05-23 (Update: 2018-05-24)

 