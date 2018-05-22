Nvidia представит видеокарты 11xx серии 15 июня, первые поставки намечены на июль
Компания Nvidia вовсю готовится к запуску горячо ожидаемых видеокарт нового поколения. По информации Tweak Town случится это должно уже 15 июня. Кроме того, на ресурсе Tom’s Hardware уточняется, что первыми ускорителями в рамках новой 11хх серии будут модели Founders Edition с собственным дизайном производителя. Другие компании должны начать поставки ближе к сентябрю 2018. Мобильные версии видеокарт увидят рынок позже в этом году.
Новые чипы основаны на микроархитектуре Turing и будут производится в соответствии с нормами 12 нм техпроцесса. Nvidia GTX 1180 будет иметь 3584 ядер CUDA (2560 в GTX 1080). Видеокарта будет комплектоваться 8 или 16 ГБ видеопамяти новейшего стандарта GDDR6 c 256-бит шиной данных (скорость данного типа памяти от 12 до 14 Гбит/с). Базовая частота видеоядра ожидается на уровне 1.6 ГГц, а максимальная - 1.8 ГГц.
Если говорить о производительности, будущая GTX 1180 будет обеспечивать вычислительную мощность в 13 TFLOPS, что превосходит возможности текущего флагмана Titan Xp. Но вот только стоимость 1180 должна быть гораздо меньше, чем у Titan Xp за который сейчас просят $1200. Также, новая модель превосходит и GTX 1080, которая обеспечивает вычислительную мощность на уровне 8.7 TFLOPS. Ожидается, что каждый представитель 11хх серии будет в полтора раза превосходить соответствующего предшественника из 10хх серии по кадровой частоте в играх и бенчмарках.