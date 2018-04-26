Стоимость видеокарт Nvidia и AMD продолжит падать в связи с 40% снижением спроса в апреле

Снижение спроса на графические ускорители сильно бьет по карману Тайваньских поставщиков, но в то же время, геймерам выпадает шанс закупиться игровыми видеокартами по практически тем же ценам, что были рекомендованы производителями. Добытчики криптовалют находятся в ожидании первых результатов Ethereum ASIC-майнеров от Bitmain, чтобы выяснить стоит ли игра свеч (относительно видеокарт). И если грядущее поколение видеокарт Nvidia GTX 11xx и AMD Navi окажется эффективнее, все снова может пойти по известному сценарию.

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В марте стоимость видеокарт AMD и Nvidia уже успела упасть на 25% и все указывает на то, что в апреле цены продолжат снижаться. Согласно DigiTimes, уменьшение ценников будет обусловлено 40% снижением спроса на комплектующие таких производителей и поставщиков как Gigabyte, MSI и TUL (PowerColor). Также, это связано и со снизившимся спросом на аппаратные майнеры, но основные криптовалюты в последнее время на подъеме, потому динамика рынка в мае все еще может полностью измениться.

По информации DigiTimes, дистрибьюторы и операторы майнинг-ферм сильно скоратили заказы на видеокарты и материнские платы еще в начале апреля. Причина здесь проста - добытчики криптовалют ожидают выхода Ethereum ASIC-майнеров от компании Bitmain, который состоится в мае. И пока все майнеры в ожидании, геймеры только выигрывают от падения спроса, ведь цены видеокарт по всему миру продолжают снижаться, приближаясь к рекомендованной производителем стоимости. Благодаря низкому спросу, готовящимся к выходу ASIC-майнерам и грядущему поколению графических процессоров GTX 11xx, игроки наконец смогут позволить себе приобрести видеокарту о которой всегда мечтали.

Прибыль Gigabyte, MSI и TUL в 2017 году была достаточно значительной, но 2018 год, судя по всему, точно не станет для них таким же доходным. Конечно, рано говорить об этом, пока не представлены новые Ethereum ASIC-майнеры. Да и добытчики криптовалют могут перейти этим летом на новые видеокарты GTX 11xx, так что Тайваньским поставщикам стоило бы сфокусироваться на новом поколении видеокарт сразу после их выхода.