Dell не планирует выпускать устройства Alienware с процессорами Intel Kaby Lake-G

Согласно Dell, платформа Kaby Lake-G больше подходит любителям казуальных игр, в то время как серия Alienware и дальше должна оставаться достоянием хардкорных игроков, благодаря обкатанным и надежным решениям в виде связки процессоров Intel H-серии и видеокарт Nvidia GTX. Вместо этого гибридный процессор Intel-AMD планируется использовать в линейке XPS для обеспечения графических возможностей на уровне GTX 1050.

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На январском мероприятии, где был представлен XPS 15 9575, у нас был шанс поговорить с сооснователем (и вице-президентом) Alienware Фрэнком Азором (Frank Azor) и командой разработчиков. Среди прочего, мы поинтересовались есть ли у компании планы по выпуску ноутбуков Alienware с процессорами Kaby Lake-G. В конце концов, Intel и AMD разрабатывали свое детище специально для производительных ноутбуков, и на первый взгляд Alienware идеально соответствует этим критериям. В ответ мы услышали недвусмысленное “нет”.

В принципе, этого следовало ожидать, учитывая что процессоры Kaby Lake-G и продукты Alienware нацелены на разные рынки. Intel позиционирует свой гибридный чип как лидирующее в среднем сегменте решение, занимающее нишу между U- и H-сериями процессоров, тогда как ноутбуки Alienware прежде всего адресованы игрокам и продвинутым пользователям. Даже не смотря на то, что производительность старшей модели процессора Kaby Lake-G на одном уровне с широко используемым в игровых ноутбуках Core i7-7700HQ, его графический чип Radeon Vega M GH не способен даже приблизиться к результатам GTX 1070 или GTX 1080, установленных в большинстве устройств Alienware. Технически, в Dell могут создать модель Alienware с Kaby Lake-G так же, как в ранних ноутбуках Alienware, где использовались графические процессоры Radeon. Но такая конфигурация далека от реальности из-за слишком больших аппаратных различий платформ на основе Vega M и Pascal.

Взамен, в Dell приберегли Kaby Lake-G для устройств из других существующих линеек. Мы уже видели как это выглядит, благодаря трансформеру XPS 15, который является первым и пока единственным (на данный момент) предложением производителя на платформе Kaby Lake-G. Теоретически, в Dell могли бы расширить сферу использования гибрида Intel-AMD на линейку ноутбуков Inspiron или готовящиеся к выходу модели G3/G5/G7, позиционируемые как бюджетные игровые решения. Тем не менее, на данный момент будущие представители линейки XPS и G3/G5/G7 будут основаны на моделях серии Coffee Lake-H, а готовящийся к выходу конвертируемый ноутбук Precision 5530 будет иметь характерную для рабочих станций графику Radeon Pro WX. Конечно же, планы компании могут измениться, но только вместе с дальнейшим развитием платформы Intel-AMD.