По факту, новый Alienware m17 представляет собой 17-дюймовую версию вышедшего не так давно Alienware m15. Новинка от Dell появится уже в этом месяце и будет содержать одну из видеокарт Nvidia Turing в Max-Q версии.

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Увидев 15.6-дюймовый Alienware m15 мы сразу поняли, что в скором времени Dell анонсирует и 17.3-дюймовый Alienware m17. Производитель показал свою новинку на мероприятии, которое предваряет выставку CES 2019, засветив также альтернативу настольному ПК Alienware Area-51m.

В Alienware m17 использован тот же дизайн, что и в Alienware m15. Островная клавиатура, узкие рамки дисплея, даже расположение портов аналогичное. Если же сравнивать с уходящим в прошлое Alienware 17 R5, то новая модель на 40% легче, на 23% тоньше и на 34% меньше по габаритам, благодаря чему стала в целом гораздо компактнее (ох и любят производители эти проценты).

В конфигурацию будут входить производительные процессоры Intel вплоть до Core i9-8950HK и мобильные видеокарты нового поколения Nvidia в Max-Q версии. Существующий Alienware m15 также появится в конфигурации с RTX Max-Q.

Как и в случае перехода от Alienware 15 к Alienware m15, Alienware m17 потеряет некоторые возможности, которые были у Alienware 17. Так, у новой модели не будет индивидуальной RGB-подсветки клавиш, второго порты USB Type-C и такого обилия иллюминации. Количество отсеков для накопителей уменьшилось, батарея имеет меньшую емкость - все это во имя сброса лишних килограммов.

Продажи Alienware m17 стартуют 21 января по цене $1649, главными конкурентами будут Asus ROG GL704 и Aorus X7. Новинка дополняет громоздкий Alienware Area-51m в качестве более компактной альтернативы.