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CES 2019 | Грядущий Alienware m17 будет на 7 мм тоньше Alienware 17 R5

Грядущий Alienware m17 будет 7 мм тоньше Alienware 17 R5 (Изображение: Dell)
Грядущий Alienware m17 будет 7 мм тоньше Alienware 17 R5 (Изображение: Dell)
По факту, новый Alienware m17 представляет собой 17-дюймовую версию вышедшего не так давно Alienware m15. Новинка от Dell появится уже в этом месяце и будет содержать одну из видеокарт Nvidia Turing в Max-Q версии.
by Allen Ngo, 07.01.2019
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Увидев 15.6-дюймовый Alienware m15 мы сразу поняли, что в скором времени Dell анонсирует и 17.3-дюймовый Alienware m17. Производитель показал свою новинку на мероприятии, которое предваряет выставку CES 2019, засветив также альтернативу настольному ПК Alienware Area-51m.

В Alienware m17 использован тот же дизайн, что и в Alienware m15. Островная клавиатура, узкие рамки дисплея, даже расположение портов аналогичное. Если же сравнивать с уходящим в прошлое Alienware 17 R5, то новая модель на 40% легче, на 23% тоньше и на 34% меньше по габаритам, благодаря чему стала в целом гораздо компактнее (ох и любят производители эти проценты).

В конфигурацию будут входить производительные процессоры Intel вплоть до Core i9-8950HK и мобильные видеокарты нового поколения Nvidia в Max-Q версии. Существующий Alienware m15 также появится в конфигурации с RTX Max-Q.

Как и в случае перехода от Alienware 15 к Alienware m15, Alienware m17 потеряет некоторые возможности, которые были у Alienware 17. Так, у новой модели не будет индивидуальной RGB-подсветки клавиш, второго порты USB Type-C и такого обилия иллюминации. Количество отсеков для накопителей уменьшилось, батарея имеет меньшую емкость - все это во имя сброса лишних килограммов.

Продажи Alienware m17 стартуют 21 января по цене $1649, главными конкурентами будут Asus ROG GL704 и Aorus X7. Новинка дополняет громоздкий Alienware Area-51m в качестве более компактной альтернативы.

Alienware 17 R5Alienware m17
Процессор Intel Core вплоть до i9-8950HKвплоть до Core i9-8950HK
Видеокарта вплоть до GeForce GTX 1080Nvidia нового поколения Max-Q версии (GeForce GTX 2080 Max-Q)
Дисплей 17.3-дюймовый, 4K UHD 60 Гц IPS или 1080p 120 Гц TN17.3-дюймовый, 4K UHD 60 Гц IPS, 1080p 60 Гц IPS, 1440p 120 Гц TN (от 300 до 400 нит)
ОЗУ до 32 ГБ DDR4-2400до 32 ГБ DDR4-2666
Порты 2x USB Type-A, 1x USB Type-C, Thunderbolt 3, Ethernet, Graphics Amplifier Port, HDMI 2.0, mDP 1.2, комбинированный аудио разъем, замок Noble2x USB Type-A, 1x Thunderbolt 3, Killer e2500 Ethernet, Graphics Amplifier Port, HDMI 2.0, mDP 1.3, комбинированный аудио разъем
Накопители 2x M.2 + 1x 2.5-дюймов1x M.2 + 1x 2.5-дюйма или 1x M.2 
Батарея 99 Вт⋅ч60 Вт⋅ч или 90 Вт⋅ч
Размеры 30 x 424 x 332 мм23 x 410 x 292.5 мм
Вес 4.42 кг2.63 кг
Цена от $1300от $1650
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)

Источник(и)

Dell

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Allen Ngo, 2019-01- 7 (Update: 2019-01- 7)

 