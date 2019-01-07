CES 2019 | Грядущий Alienware m17 будет на 7 мм тоньше Alienware 17 R5
Увидев 15.6-дюймовый Alienware m15 мы сразу поняли, что в скором времени Dell анонсирует и 17.3-дюймовый Alienware m17. Производитель показал свою новинку на мероприятии, которое предваряет выставку CES 2019, засветив также альтернативу настольному ПК Alienware Area-51m.
В Alienware m17 использован тот же дизайн, что и в Alienware m15. Островная клавиатура, узкие рамки дисплея, даже расположение портов аналогичное. Если же сравнивать с уходящим в прошлое Alienware 17 R5, то новая модель на 40% легче, на 23% тоньше и на 34% меньше по габаритам, благодаря чему стала в целом гораздо компактнее (ох и любят производители эти проценты).
В конфигурацию будут входить производительные процессоры Intel вплоть до Core i9-8950HK и мобильные видеокарты нового поколения Nvidia в Max-Q версии. Существующий Alienware m15 также появится в конфигурации с RTX Max-Q.
Как и в случае перехода от Alienware 15 к Alienware m15, Alienware m17 потеряет некоторые возможности, которые были у Alienware 17. Так, у новой модели не будет индивидуальной RGB-подсветки клавиш, второго порты USB Type-C и такого обилия иллюминации. Количество отсеков для накопителей уменьшилось, батарея имеет меньшую емкость - все это во имя сброса лишних килограммов.
Продажи Alienware m17 стартуют 21 января по цене $1649, главными конкурентами будут Asus ROG GL704 и Aorus X7. Новинка дополняет громоздкий Alienware Area-51m в качестве более компактной альтернативы.
|Alienware 17 R5
|Alienware m17
|Процессор
|Intel Core вплоть до i9-8950HK
|вплоть до Core i9-8950HK
|Видеокарта
|вплоть до GeForce GTX 1080
|Nvidia нового поколения Max-Q версии (GeForce GTX 2080 Max-Q)
|Дисплей
|17.3-дюймовый, 4K UHD 60 Гц IPS или 1080p 120 Гц TN
|17.3-дюймовый, 4K UHD 60 Гц IPS, 1080p 60 Гц IPS, 1440p 120 Гц TN (от 300 до 400 нит)
|ОЗУ
|до 32 ГБ DDR4-2400
|до 32 ГБ DDR4-2666
|Порты
|2x USB Type-A, 1x USB Type-C, Thunderbolt 3, Ethernet, Graphics Amplifier Port, HDMI 2.0, mDP 1.2, комбинированный аудио разъем, замок Noble
|2x USB Type-A, 1x Thunderbolt 3, Killer e2500 Ethernet, Graphics Amplifier Port, HDMI 2.0, mDP 1.3, комбинированный аудио разъем
|Накопители
|2x M.2 + 1x 2.5-дюймов
|1x M.2 + 1x 2.5-дюйма или 1x M.2
|Батарея
|99 Вт⋅ч
|60 Вт⋅ч или 90 Вт⋅ч
|Размеры
|30 x 424 x 332 мм
|23 x 410 x 292.5 мм
|Вес
|4.42 кг
|2.63 кг
|Цена
|от $1300
|от $1650
Источник(и)
Dell