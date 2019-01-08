Некоторые китайские компании проигнорировали CES 2019
От политики никуда не деться, даже если мы говорим о мире электроники. Стало известно, что на CES 2019 приехало на 20% меньше китайских компаний, чем это было в прошлом году. Вместо представителей из 1551 компании, выставку посетили лишь сотрудники из 1211. Несмотря на это, площадь для демонстрации не урезали, так что теперь у каждой из компаний будет чуть больше места для размещения своих новинок.
Однако такие последствия заставляют переживать о дальнейшем экономическом сотрудничестве стран. Что это: бойкот, политика государства или позиционирование своей точки зрения? Несмотря на 90-дневное перемирие между США и Китаем количество представителей второго значительно снизилось на одной из важнейших выставок года, что вряд ли благотворно повлияет на всю индустрию.