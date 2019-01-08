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Некоторые китайские компании проигнорировали CES 2019

CES 2019 посетило на 20% меньше китайских компаний, чем в прошлом году (Изображение: 3Dnatives)
CES 2019 посетило на 20% меньше китайских компаний, чем в прошлом году (Изображение: 3Dnatives)
Из-за недавних событий, усугубивших экономические отношения между США и Китаем, количество представителей китайских компаний резко снизилось на выставке Consumer Electronic Show 2019, которая проходит в Лас-Вегасе.
by Alina Bakhvalova, 08.01.2019

От политики никуда не деться, даже если мы говорим о мире электроники. Стало известно, что на CES 2019 приехало на 20% меньше китайских компаний, чем это было в прошлом году. Вместо представителей из 1551 компании, выставку посетили лишь сотрудники из 1211. Несмотря на это, площадь для демонстрации не урезали, так что теперь у каждой из компаний будет чуть больше места для размещения своих новинок.

Однако такие последствия заставляют переживать о дальнейшем экономическом сотрудничестве стран. Что это: бойкот, политика государства или позиционирование своей точки зрения? Несмотря на 90-дневное перемирие между США и Китаем количество представителей второго значительно снизилось на одной из важнейших выставок года, что вряд ли благотворно повлияет на всю индустрию.

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Alina Bakhvalova, 2019-01- 8 (Update: 2019-01- 8)

 