Некоторые китайские компании проигнорировали CES 2019

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

От политики никуда не деться, даже если мы говорим о мире электроники. Стало известно, что на CES 2019 приехало на 20% меньше китайских компаний, чем это было в прошлом году. Вместо представителей из 1551 компании, выставку посетили лишь сотрудники из 1211. Несмотря на это, площадь для демонстрации не урезали, так что теперь у каждой из компаний будет чуть больше места для размещения своих новинок.

Однако такие последствия заставляют переживать о дальнейшем экономическом сотрудничестве стран. Что это: бойкот, политика государства или позиционирование своей точки зрения? Несмотря на 90-дневное перемирие между США и Китаем количество представителей второго значительно снизилось на одной из важнейших выставок года, что вряд ли благотворно повлияет на всю индустрию.