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CES 2019 | Asus ROG GZ700 - гигантский компьютер а-ля Surface Pro с GeForce RTX 2080

Asus ROG GZ700 2-в-1 - удивительный компьютер а-ля Surface Pro с видеокартой GeForce RTX 2080 (Изображение: Asus)
Asus ROG GZ700 2-в-1 - удивительный компьютер а-ля Surface Pro с видеокартой GeForce RTX 2080 (Изображение: Asus)
Задумывались когда-нибудь, как мог бы выглядеть 17.3-дюймовый игровой ноутбук 2-в-1? А вот инженеры Asus явно проработали этот концепт и теперь шокируют публику своим детищем. Уникальный ROG GZ700GX оснащается процессором Core i9-8950HK, видеокартой нового поколения Nvidia RTX 2080 и отключаемой беспроводной клавиатурой.
by Allen Ngo, 07.01.2019

Нет лучшего момента для показа нестандартного и уникального продукта, чем день перед выставкой Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Сегодня компания Asus показала свой новый 17.3-дюймовый игровой ноутбук, который по факту представляет собой конвертируемый компьютер 2-в-1 на манер Microsoft Surface Pro или Lenovo Miix 520. Иначе, его можно представить как портативный моноблок с отключаемой беспроводной клавиатурой. 

Asus ROG GZ700GXAsus ROG Chimera G703GI
Процессор Core i9-8950HKCore i9-8950HK
Видеокарта GeForce RTX 2080GeForce GTX 1080
ОЗУ до 64 ГБ DDR4-2666 (4x SODIMM)до 64 ГБ DDR4-2666 (4x SODIMM)
Дисплей 

17.3-дюймовый 1080p IPS 144 Гц 3 мс 100% sRGB

17.3-дюймовый 4K UHD IPS 60 Гц 15 мс

17.3-дюймовый 1080p IPS 144 Гц 3 мс G-Sync
Накопитель 3x M.2 22803x M.2 2280 + 1x 2.5-дюймовый SATA III
Порты 2 разъема питания, 1x HDMI 2.0, RJ-45, картридер, комбинированный аудио разъем, USB Type-C Gen. 2, Thunderbolt 3, 4x USB Type-A2 разъема питания, 1x HDMI 2.0, RJ-45, картридер, комбинированный аудио разъем, вход микрофона, mDP 1.4, Thunderbolt 3, 4x USB Type-A
Аудио 4x 4-Вт динамика2x 2 Вт + 2x 4.5 Вт динамики
Питание 2x 280-Вт адаптера питания71 Вт⋅ч батарея, 2х 280-Вт адаптера питания
Размеры 29.9 x 410 x 320 мм51 x 425 x 319 мм
Вес 4.7 кг4.72 кг

Почему компания делает такой акцент на съемной клавиатуре? Согласно Asus, такое решение у большинства игроков пользуется большей популярностью, так как дает больше свободы. Съемная беспроводная клавиатура к GZ700 больше по размерам любой ноутбучной и позволяет разместить ее в удобном для вас месте, что больше похоже на пользование настольным компьютером.

Так как прямого предшественника у GZ700 нет, ближайшей моделью для сравнения мы выбрали 17.3-дюймовый ROG Chimera G703. Обе системы схожи по весу и возможностям, а также требуют двух 280-Вт адаптеров питания для нормальной работы. Из-за уникальности форм-фактора GZ700, производителю пришлось отбросить некоторые возможности, а именно: 2.5-дюймовый отсек для SATA III накопителей и DisplayPort. Тем не менее, сам факт, что Asus удалось упаковать сюда Core i9-8950HK и полноценную мобильную (предположительно не Max-Q) GeForce RTX 2080 уже впечатляет.

Устройство выглядит как стандартный ноутбук в собранном состоянии
Устройство выглядит как стандартный ноутбук в собранном состоянии
Два разъема питания для комплектных адаптеров по 280 Вт каждый
Два разъема питания для комплектных адаптеров по 280 Вт каждый
Крышка выполнена из алюминия и имеет такое же текстурированное покрытие, как в Zephyrus GX501 и GX531
Крышка выполнена из алюминия и имеет такое же текстурированное покрытие, как в Zephyrus GX501 и GX531
Компьютер будет непрост в обслуживании из-за моноблочной конструкции
Компьютер будет непрост в обслуживании из-за моноблочной конструкции

Важным отличием GZ700 от стандартных ноутбуков являются расположение компонентов: материнская плата находится не в основе, а в крышке, вместе с дисплеем. Так как процессор в GZ700 очень мощный, весь этот моноблок весит достаточно ощутимо. Однако, то же самое можно сказать и о существующих ноутбуках-планшетах "2-в-1" - центр тяжести у них в дисплейном модуле, что создает некоторые трудности при использовании.

Кстати, несмотря на использование такой конструкции, сенсорный экран у устройстве не предусмотрен. Asus позиционирует GZ700 строго как настольный игровой компьютер.

Подставка раскрывается автоматически, когда моноблок ставится на стол
Подставка раскрывается автоматически, когда моноблок ставится на стол
Красивые решетки вентиляции впускают достаточный поток воздуха, который тут же прогоняется через боковые отверстия с радиаторами
Красивые решетки вентиляции впускают достаточный поток воздуха, который тут же прогоняется через боковые отверстия с радиаторами
Замок Kensington скрывается под подставкой
Замок Kensington скрывается под подставкой
На задней стороне портов нет
На задней стороне портов нет
Устройство может работать и от одно адаптера питания, но при сниженной производительности
Устройство может работать и от одно адаптера питания, но при сниженной производительности
Стандартное положение, клавиатура закрыта
Стандартное положение, клавиатура закрыта
В системе охлаждения используются 8 теплотрубок
В системе охлаждения используются 8 теплотрубок
по 2 слота SODIMM с каждой стороны материнской платы
по 2 слота SODIMM с каждой стороны материнской платы
Три слота M.2 2280
Три слота M.2 2280

Появление ROG GZ700GX в продаже ожидается на протяжении ближайших месяцев. В Asus говорят, что новая серия ROG GZ не только заменяет собой ROG G, но является чем-то поистине новым и уникальным для бренда. Стоит ли говорить, что GZ700GX будет самым производительным на рынке (если не единственным) устройством типа 2-в-1 энтузиастско-игрового уровня.

"Режим ноутбука" с подключенной клавиатурой
"Режим ноутбука" с подключенной клавиатурой
"Режим моноблока", клавиатура отстегнута и работает по беспроводному каналу
"Режим моноблока", клавиатура отстегнута и работает по беспроводному каналу
Раскладка такая же, как у GX501 и GX531
Раскладка такая же, как у GX501 и GX531
Вид сбоку в стандартном положении с пристегнутой клавиатурой
Вид сбоку в стандартном положении с пристегнутой клавиатурой
Клавиши вогнутые, глубина хода 2.5 мм
Клавиши вогнутые, глубина хода 2.5 мм
Виртуальный цифровой блок вернулся
Виртуальный цифровой блок вернулся
Рамки довольно толстые, зато веб-камера на своем месте
Рамки довольно толстые, зато веб-камера на своем месте
Когда клавиатура отстегнута можно увидеть пины использующиеся для ее подключения
Когда клавиатура отстегнута можно увидеть пины использующиеся для ее подключения
Клавиатура также складывается
Клавиатура также складывается
Клавиатура в сложенном состоянии
Клавиатура в сложенном состоянии
Тачпад и его кнопки довольно маленькие, несмотря на монструозные размеры конструкции
Тачпад и его кнопки довольно маленькие, несмотря на монструозные размеры конструкции
Порт USB Type-C на клавиатуре для зарядки
Порт USB Type-C на клавиатуре для зарядки

Источник(и)

Asus

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 01 > Asus ROG GZ700 - гигантский компьютер а-ля Surface Pro с GeForce RTX 2080
Allen Ngo, 2019-01- 7 (Update: 2019-01- 7)

 