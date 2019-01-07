Почему компания делает такой акцент на съемной клавиатуре? Согласно Asus, такое решение у большинства игроков пользуется большей популярностью, так как дает больше свободы. Съемная беспроводная клавиатура к GZ700 больше по размерам любой ноутбучной и позволяет разместить ее в удобном для вас месте, что больше похоже на пользование настольным компьютером.

Так как прямого предшественника у GZ700 нет, ближайшей моделью для сравнения мы выбрали 17.3-дюймовый ROG Chimera G703. Обе системы схожи по весу и возможностям, а также требуют двух 280-Вт адаптеров питания для нормальной работы. Из-за уникальности форм-фактора GZ700, производителю пришлось отбросить некоторые возможности, а именно: 2.5-дюймовый отсек для SATA III накопителей и DisplayPort. Тем не менее, сам факт, что Asus удалось упаковать сюда Core i9-8950HK и полноценную мобильную (предположительно не Max-Q) GeForce RTX 2080 уже впечатляет.