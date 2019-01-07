CES 2019 | Asus ROG GZ700 - гигантский компьютер а-ля Surface Pro с GeForce RTX 2080
Нет лучшего момента для показа нестандартного и уникального продукта, чем день перед выставкой Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Сегодня компания Asus показала свой новый 17.3-дюймовый игровой ноутбук, который по факту представляет собой конвертируемый компьютер 2-в-1 на манер Microsoft Surface Pro или Lenovo Miix 520. Иначе, его можно представить как портативный моноблок с отключаемой беспроводной клавиатурой.
|Asus ROG GZ700GX
|Asus ROG Chimera G703GI
|Процессор
|Core i9-8950HK
|Core i9-8950HK
|Видеокарта
|GeForce RTX 2080
|GeForce GTX 1080
|ОЗУ
|до 64 ГБ DDR4-2666 (4x SODIMM)
|до 64 ГБ DDR4-2666 (4x SODIMM)
|Дисплей
17.3-дюймовый 1080p IPS 144 Гц 3 мс 100% sRGB
17.3-дюймовый 4K UHD IPS 60 Гц 15 мс
|17.3-дюймовый 1080p IPS 144 Гц 3 мс G-Sync
|Накопитель
|3x M.2 2280
|3x M.2 2280 + 1x 2.5-дюймовый SATA III
|Порты
|2 разъема питания, 1x HDMI 2.0, RJ-45, картридер, комбинированный аудио разъем, USB Type-C Gen. 2, Thunderbolt 3, 4x USB Type-A
|2 разъема питания, 1x HDMI 2.0, RJ-45, картридер, комбинированный аудио разъем, вход микрофона, mDP 1.4, Thunderbolt 3, 4x USB Type-A
|Аудио
|4x 4-Вт динамика
|2x 2 Вт + 2x 4.5 Вт динамики
|Питание
|2x 280-Вт адаптера питания
|71 Вт⋅ч батарея, 2х 280-Вт адаптера питания
|Размеры
|29.9 x 410 x 320 мм
|51 x 425 x 319 мм
|Вес
|4.7 кг
|4.72 кг
Почему компания делает такой акцент на съемной клавиатуре? Согласно Asus, такое решение у большинства игроков пользуется большей популярностью, так как дает больше свободы. Съемная беспроводная клавиатура к GZ700 больше по размерам любой ноутбучной и позволяет разместить ее в удобном для вас месте, что больше похоже на пользование настольным компьютером.
Так как прямого предшественника у GZ700 нет, ближайшей моделью для сравнения мы выбрали 17.3-дюймовый ROG Chimera G703. Обе системы схожи по весу и возможностям, а также требуют двух 280-Вт адаптеров питания для нормальной работы. Из-за уникальности форм-фактора GZ700, производителю пришлось отбросить некоторые возможности, а именно: 2.5-дюймовый отсек для SATA III накопителей и DisplayPort. Тем не менее, сам факт, что Asus удалось упаковать сюда Core i9-8950HK и полноценную мобильную (предположительно не Max-Q) GeForce RTX 2080 уже впечатляет.
Важным отличием GZ700 от стандартных ноутбуков являются расположение компонентов: материнская плата находится не в основе, а в крышке, вместе с дисплеем. Так как процессор в GZ700 очень мощный, весь этот моноблок весит достаточно ощутимо. Однако, то же самое можно сказать и о существующих ноутбуках-планшетах "2-в-1" - центр тяжести у них в дисплейном модуле, что создает некоторые трудности при использовании.
Кстати, несмотря на использование такой конструкции, сенсорный экран у устройстве не предусмотрен. Asus позиционирует GZ700 строго как настольный игровой компьютер.
Появление ROG GZ700GX в продаже ожидается на протяжении ближайших месяцев. В Asus говорят, что новая серия ROG GZ не только заменяет собой ROG G, но является чем-то поистине новым и уникальным для бренда. Стоит ли говорить, что GZ700GX будет самым производительным на рынке (если не единственным) устройством типа 2-в-1 энтузиастско-игрового уровня.
Источник(и)
Asus