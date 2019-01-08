CES 2019: NVIDIA сделает G-Sync доступным на мониторах с FreeSync

Кроме того, в Nvidia рассказали как именно они тестируют мониторы на соответствия требованиям G-Sync. В пресс-релизе указывается, что монитор получит поддержку G-Sync, если он:

не показывает пустые черные кадры, подсветка не мерцает, не пульсирует, а во время игр не проявляются артефакты или шлейфы за объектами на экране.

Кроме того, мониторы должны поддерживать VRR (изменяемую частоту обновления) в соотношении как минимум 2.4:1, что соответствует спектру от 60 до 144 Гц. Дисплеи, помеченные как G-Sync-совместимые будут по умолчанию работать на плавающей частоте обновления, но в панели NVIDIA Control Panel появится опция для ручного контроля G-Sync. Доступна технология будет только на видеокартах Nvidia GTX 10 и RTX 20 .

По факту, произошло следующее: Nvidia разделила G-Sync на три уровня (а если честно, три разных технологии), как показывает изображение ниже. Топовый уровень известный до сегодняшнего дня как G-Sync Ultimate, теперь переименован в G-Sync HDR. Сертификацию G-Sync Ultimate получат только дисплеи, которые выделены в отдельный вид, именуемый Big Format Game Displays (BFGD). Кстати, первым BFGD дисплеем стал HP OMEN X Emperium 65, который представляет собой 65-дюймовый 4K HDR монитор, который способен выдавать 1000 нит и имеет встроенную консоль NVIDIA Shield. Есть, правда, небольшие неточности относительно частоты обновления, так как Nvidia указывает значение 120 Гц, а на официальном сайте HP для OMEN X указано 144 Гц. Кроме того, обе компании утверждают, что данный монитор уже можно купить на Amazon US, но на данный момент купить его там нельзя.