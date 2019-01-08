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CES 2019: NVIDIA сделает G-Sync доступным на мониторах с FreeSync

G-Sync станет доступен на многих не поддерживаемых ранее мониторах, но Game Ready драйвера будут оптимизированы только помеченных как &quot;G-Sync-совместимы&quot; мониторов. (Изображение: NVIDIA)
G-Sync станет доступен на многих не поддерживаемых ранее мониторах, но Game Ready драйвера будут оптимизированы только помеченных как "G-Sync-совмес
NVIDIA расширяет поддержку G-Sync на большее количество мониторов - таков анонс компании на CES в Лас-Вегасе. Компания уже сертифицировала 12 моделей мониторов с поддержкой AMD FreeSync как "G-Sync-совместимые" и добавит соответствующую поддержку в драйвера для видеокарт GeForce GTX 10 и RTX 20 в релизе свежих Game Ready драйверов 15 января. Кроме того, G-Sync Ultimate теперь переименован в G-Sync HDR.
by Alex Alderson, 08.01.2019
Geforce Windows игры Monitor

Компания Nvidia сегодня анонсировала скорый приход технологии G-Sync на избранные не поддерживаемые изначально мониторы. На данный момент уже 12 моделей с AMD FreeSync сертифицированы как "G-Sync-совместимые". Согласно пресс-релизу, компания продолжит сертификацию не поддерживаемых ранее мониторов и будет активно расширять список таких моделей.

Кроме того, в Nvidia рассказали как именно они тестируют мониторы на соответствия требованиям G-Sync. В пресс-релизе указывается, что монитор получит поддержку G-Sync, если он:

не показывает пустые черные кадры, подсветка не мерцает, не пульсирует, а во время игр не проявляются артефакты или шлейфы за объектами на экране.

Кроме того, мониторы должны поддерживать VRR (изменяемую частоту обновления) в соотношении как минимум 2.4:1, что соответствует спектру от 60 до 144 Гц. Дисплеи, помеченные как G-Sync-совместимые будут по умолчанию работать на плавающей частоте обновления, но в панели NVIDIA Control Panel появится опция для ручного контроля G-Sync. Доступна технология будет только на видеокартах Nvidia GTX 10 и RTX 20 .

По факту, произошло следующее: Nvidia разделила G-Sync на три уровня (а если честно, три разных технологии), как показывает изображение ниже. Топовый уровень известный до сегодняшнего дня как G-Sync Ultimate, теперь переименован в G-Sync HDR. Сертификацию G-Sync Ultimate получат только дисплеи, которые выделены в отдельный вид, именуемый Big Format Game Displays (BFGD). Кстати, первым BFGD дисплеем стал HP OMEN X Emperium 65, который представляет собой 65-дюймовый 4K HDR монитор, который способен выдавать 1000 нит и имеет встроенную консоль NVIDIA Shield. Есть, правда, небольшие неточности относительно частоты обновления, так как Nvidia указывает значение 120 Гц, а на официальном сайте HP для OMEN X указано 144 Гц. Кроме того, обе компании утверждают, что данный монитор уже можно купить на Amazon US, но на данный момент купить его там нельзя.

Изображение: NVIDIA
Изображение: NVIDIA

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Alex Alderson, 2019-01- 8 (Update: 2019-01- 8)

 