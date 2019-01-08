Lenovo явно хочет завоевать рынок игровых моделей с новым Legion Y740, новейшим высокпроизводительным игровым ноутбуком. Выпускаться Y740 будет в двух размерах: 15 дюймов и 17 дюймов. Оба варианта будут оснащаться процессорами Intel 8 поколения H-серии, до 32 ГБ ОЗУ DDR4, и PCIe SSD до 512 ГБ (есть вариант с 512-ГБ SATA SSD и 2 ТБ HDD). Роль видеокарты в 15-дюймовой модели отведена новейшей Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q, а в 17-дюймовой более мощной GeForce RTX 2080 Max-Q. В продаже Legion Y740 появится уже в следующем месяце по стартовой цене в $1750 (15-дюймов) и $1980 (17-дюймов).

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Игровые ноутбуки Lenovo Legion продолжают расти и развиваться, каждое новое поколение становится все более конкурентоспособным. Lenovo снова поднимает ставки со своим новым Legion Y740, который был представлен сегодня на CES 2019.

По факту, Legion Y740 является новым флагманским игровым ноутбуком производителя. В основе аппаратной платформы модели лежат процессоры Intel 8 поколения Core i5-8300H и Core i7-8750H, а значит Y740 в одной лиге с топовыми моделями других производителей. Дополнением к чипам служат 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR4 2666 (опционально 16 ГБ Corsair, разогнанная до 3200 МГц), а также PCIe SSD на 512 ГБ в компании 512-ГБ SATA SSD или 2-ТБ HDD. В 15-дюймовой модели будет устанавливаться Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q, в то время как в 17-дюймовой мы увидим более мощную GeForce RTX 2080 Max-Q.

Да-да, вы не ослышались - Legion Y740 будет выпускаться в двух вариантах: с 15-дюймовым и с 17-дюймовым дисплеем. Разрешение у обеих моделей FHD (1920x1080), частота 144 Гц, поддерживается G-Sync, а яркость подсветки составляет 300 нит. Есть опциональная конфигурация с яркостью в 500 нит и поддержкой Dolby Vision HDR. В 15-дюймовой модели будет установлена батарея на 57 Вт⋅ч, а в 17-дюймовой - на 76 Вт⋅ч. В последней также будет сабвуфер.

Набор портов в обоих случаях хорош. Три USB 3.1 Gen 2 Type-A ports, один USB-C Thunderbolt 3, видеовыходы HDMI и mini-DisplayPort, аудио разъем и Ethernet. Обе модели довольно компактны для своих форм-факторов. Размеры 15-дюймового Legion Y740 составляют 362 x 267 x 19.95 мм, вес 2.2 кг. 17-дюймовая модель насчитывает 413 x 305 x 21.95 мм и 2.9 кг. В ноутбуках устанавливается клавиатура Corsair iCUE RGB, расцветка корпуса производителем названа как “Iron Gray”, материал изготовления - алюминий.

В продаже Legion Y740 появится уже в следующем месяце. Цены стартуют с отметки $1750 за младшую и $1980 за старшую модель.