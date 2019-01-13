СES 2019 | Компания Dell презентовала ноутбук XPS 13 с HD веб-камерой
Новости о потребительской выставке электроники ещё долго будут появляться в Сети, несмотря на то, что она уже завершена. По крайней мере, CES 2019 предоставила достаточно поводов для разговоров, среди которых не последнее место занимают и ноутбуки.
Кроме двух ярких игровых моделей, о которых мы писали ранее, компания Dell анонсировала ноутбук XPS 13 с 13.3-дюймовым экраном InfinityEdge, разрешение которого может составлять 1920 × 1080 точек (Full HD) или 3840 × 2160 пикселей (4К). Начинкой стал процессор Intel Core восьмого поколения (с чипом Core i3-8145U, Core i5-8265U или Core i7-8565U), а также 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ внутреннего накопителя.
Однако самой заметной особенностью устройства стала его новая веб-камера, обеспечивающая захват изображения в разрешении HD. При этом ее размер совсем крошечный – какие-то 2,25 мм – благодаря чему камера над экраном (а не под ним, как было раньше) почти незаметна.
Кроме того, XPS 13 оснащён двумя портами Thunderbolt 3 / USB Type-C, адаптером беспроводной связи Killer Wi-Fi (802.11ас), контроллером Bluetooth 4.2 и даже слотом для microSD. Размеры ноутбука составляют 302 × 199 × 7,8–11,6 мм, вес — 1,23 кг, а цена базовой конфигурации стартует от $900.