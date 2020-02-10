На дворе 2020 год, а у некоторых ноутбуков веб-камеры все еще на 1 МП: почему?

Мы задали этот вопрос двум известным производителям ноутбуков, и оба ответили примерно одинаково. Хотя мы понимаем причины такой политики, все же жаль, что в ближайшее время мы не увидим ноутбуки со столь же высококачественными камерами, как в смартфонах.

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Представьте, что вы только что приобрели новый ноутбук: свежайшее железо, отличные технические характеристики, среди которых: потрясный процессор Intel 10-го поколения, сверхтонкий корпус и элегантный дизайн, 4K UHD-дисплей и, быть может, даже дискретный графический процессор Nvidia GeForce… Только вот почему веб-камера прямиком из 1990-х?

Сегодня ноутбуки стали тоньше, быстрее и долговечнее, однако производители все так же наплевательски относятся к качеству встроенных веб-камер. Некоторые бренды (вроде Asus) и вовсе упразднили веб-камеры в определенных моделях. А вот смартфоны Android или Apple, даже самые дешевые, напротив, оснащены фронтальными камерами лучше, чем на самых дорогих потребительских ноутбуках.

Так почему же производители не установят такие же камеры на свои ноутбуки? Мы обратились с этим вопросом напрямую к Dell и AMD и получили от них примерно одинаковые ответы: потребителей во время покупки ноутбуков не заботят веб-камеры. Когда дело доходит до FaceTime, съемки селфи, TikTok и других социальных сетей пользователи рассчитывают скорее на свои смартфоны. Проще говоря: веб-камера на 20 МП в Dell XPS 13 вряд ли кого-то заинтересует так, как дополнительная оперативная память, больший накопитель, более тонкие рамки дисплея или, в конце концов, более низкая цена.

Пусть в этих рассуждениях есть смысл, все же это довольно слабое оправдание просто ужасным камерам с разрешением 720p или 1 МП на весьма недешевых ноутбуках. Как пример – новенький Surface Laptop 3 15, флагман Microsoft, который стоит более $1000, и при этом обладает веб-камерой 720p с «эффектом зернистости». Безусловно, для единичной видеоконференции разрешение 4K и не требуется, но «мутные» 720p и ужасную цветопередачу веб-камеры назвать преимуществом (или просто достойной характеристикой) язык не поворачивается.

Действительно ли производители правы на счет того, что пользователи ноутбуков абсолютно равнодушны к веб-камерам? Насколько популярным стал бы ноутбук со встроенной веб-камерой 4K? Расскажите нам, что думаете по этому поводу в комментариях.