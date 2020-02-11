Проверено: Galaxy Book S – тоньше, легче и быстрее, чем MacBook Air

Microsoft начала устанавливать Windows на ARM-устройства, поскольку последние показывают просто-таки выдающуюся автономность. Например, та же Samsung утверждает, что ее Galaxy Book S может обеспечить до 25 часов работы в режиме воспроизведения видео. Кроме того, Galaxy Book S также стал первым ноутбуком компании на базе Snapdragon 8cx, а его результаты на Geekbench 5 доказывают, что устройство обладает отличной производительностью.

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Мы уже несколько дней работаем с Samsung Galaxy Book S и даже успели посвятить этому устройству небольшую статью, а также убедится в том, что ожидание, которое длилось с августа-месяца, определенно стоило того. Наконец-то у нас появилась возможность протестировать этот ноутбук на архитектуре ARM64 в Geekbench 5. Результаты не заставили сомневаться в том, что оптимизация Qualcomm Snapdragon 8cx в сравнении со Snapdragon 855 (на базе которого чипсет и создан) окупилась сторицей в плане производительности; также Snapdragon 8cx смог обойти Amber Lake Core i5 Y восьмого поколения Intel, установленный в нынешнем MacBook Air от Apple, по итогам многоядерного теста.

Если речь заходит о ноутбуках, то чуть ли не самым важным вопросом является производительность на ватт. И здесь Snapdragon 8cx – безусловный чемпион, успехи которого лишь подчеркивают проблемы Intel, с таким трудом переходящей на 10-нм техпроцесс. При этом 8cx из Galaxy Book S – это вообще 7-нм чип с требованием к теплоотводу 7 Вт. А вот процессор из MacBook Air, Intel Core i5-8210Y, представляет собой 14-нм чип с той же мощностью 7 Вт. Судя по результатам производительности (см. изобр. ниже), Samsung ничуть не прогадала, отдав предпочтение Snapdragon 8cx перед Intel-аналогом.

Итак, многоядерный показатель Intel Core i5-8210Y составил 1544 баллов, что весьма мало на фоне Qualcomm Snapdragon 8cx с его 2745. К тому же MacBook Air со своей, казалось бы, внушительной батареей емкостью 49.9 Вт·ч, по заявлениям Apple, способен проработать всего 13 часов в режиме воспроизведения видео. В свою очередь, Snapdragon 8cx обладает большей производительностью на ватт, т.к. батарея у Galaxy Book S куда меньшая (42 Вт·ч), но автономность ноутбука при этом – до 25 часов в режиме воспроизведения видео, как заявляет сам производитель. Кстати, здесь можно упомянуть и заслуги Microsoft, которая тоже проделала внушительную работу, оптимизировав Windows для ARM, что позволило создать столь удачное сочетание «WinARM».

Теперь о габаритах: MacBook Air весит 1.25 кг, а его толщина в самом большом месте составляет 15.6 мм. В свою очередь, Galaxy Book S весит 0.96 кг, а его максимальная толщина – 11.8 мм. С учетом довольно простых запросов покупателей (интернет-браузинг и работа в программах пакета Microsoft Office) встает вопрос: какой смысл выбирать более дорой MacBook Air ($1099), если есть Galaxy Book S ($999)? Как и на MacBook Air, на Galaxy Book S изначально установлена своя операционная система, а также ряд приложений в числе которых – пакет Office; также есть возможность установить 32-разрядные программы x86 в случае, если вам понадобятся таковые.

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