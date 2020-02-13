Galaxy S10e включили в программу обмена Galaxy S20

Samsung уже организовала программу обмена более старых смартфонов на Galaxy S20, но в ней не все столь гладко, как хотелось бы. Например, условия обмена для владельцев Galaxy S10e едва ли можно назвать справедливыми.

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Линейка Samsung Galaxy S20 была представлена компанией пару дней назад. Пока что устройства не вышли в продажу, но резерв на смартфоны уже открылся, так что наиболее заинтересованные покупатели уже могут выбрать себе смартфон. Компания уделила большое внимание продвижению своей программы обмена на странице резервирования, однако без конфузов не обошлось: владельцев Galaxy S10e в который раз несправедливо ущемили.

В общем, Samsung, в рамках своей программы обмена Galaxy S20, предлагает за S10e скидку всего $300, и это, мягко скажем, подло. S10e вышел вместе с S10 и S10+ в прошлом году, а стоил он $750, т.е. всего на $150 меньше, чем тот же S10, который, как ни странно, предоставляет право на получение скидки $600 при обмене.

Забавно, что Samsung оценила в $300 и Pixel 3, который вышел на пять месяцев раньше S10e, получив куда худшие комплектующие. При этом Pixel 3 стоил $799 – всего на $50 дороже, чем S10e.

Кроме всего прочего, $300 при обмене вам подарит iPhone X, флагман Apple 2017 года. Кстати, главный конкурент iPhone X, Galaxy Note 8, вообще в программе не участвует. Note 9, опять же, сойдет за $300, как и S10e. А вот главный соперник Note 9, IPhone XS Max, почему-то дает скидку вдвое больше – $600.

Логика программы обмена оказалась слишком запутанной. После всего вышесказанного неизвестно, почему тот же iPhone Xr или более новый iPhone 11 не участвуют в ней.

Безусловно, программы обмена задуманы таким образом, чтобы максимально реалистично отобразить стоимость устройств. Однако после этого можно просто заглянуть на T-Mobile и убедиться, что Pixel 4 сейчас стоит $399, а скидка за него на новенький Galaxy S20 составляет $600 – вот и вся логика программы Samsung.