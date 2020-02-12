Galaxy Unpacked | Galaxy Z Flip - новый сгибаемый смартфон от Samsung за $1380
Компания Samsung наконец официально представила свой второй гибкий смартфон, который призван стать главным конкурентом Moto Razr - Galaxy Z Flip. Как и о линейке Galaxy S20, о гибкой новинке мы многое знали благодаря многочисленным утечкам, что предшествовали релизу.
Samsung Galaxy Z Flip обладает 6.7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 в открытом состоянии. С внешней стороны имеется дополнительный 1.06-дюймовый дисплей, который соседствует с камерой. На нем отображается такая информация, как уровень заряда, время и уведомления. В отличие от прочих сгибаемых устройств на рынке, Galaxy Fold обладает слоем сверхтонкого стекла, что защищает дисплей.
Шарнир у Galaxy Z Flip довольно необычный: механизм обеспечивает надежную фиксацию экрана в любом заданном положении между 90 и 180 градусами. Согласно Samsung, детали механизма защищены от грязи и мусора с помощью нейлона.
Теперь давайте перейдем к начинке Galaxy Z Flip; за работу аппарата отвечает прошлогодний чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Модуль основной камеры содержит 12-МП сенсор с широкоугольной оптикой и 12-МП сверхширокоугольный. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 МП. Емкость батареи насчитывает 3300 мАч, есть поддержка проводной 18-Вт зарядки и обратной беспроводной. Сканер отпечатков располагается сбоку в кнопке включения/блокировки.
Работать Galaxy Z Flip будет на кастомизированной версии Android с оптимизацией под сгибаемые устройства. В смартфоне есть так называемый режим Flex, в котором экран делится на две части, когда половинки открыты не на 180 градусов. По факту же, за основу взят Android 10 с оболочкой One UI 2.0 и все прочие функции и особенности в системе такие же, как и у прочих смартфонов Samsung, включая Quick Share.
Как и Galaxy Fold, Galaxy Z Flip начнет продаваться ограниченными партиями, а цена его составит $1380. В США и Корее аппарат появится на прилавках уже 14 февраля, а полноценный выход в продажу ожидается позже. Ниже мы приводим собственные снимки смартфона с мероприятия Samsung.