Что отличает Snapdragon 8cx и Microsoft SQ1 от Snapdragon 855?

Все ожидания в сфере мобильных процессоров в этом году сосредоточены на новом монстре от Qualcomm – Snapdragon 865. Однако, кроме того, на рынке появились относительно новые ПК, работающие на модифицированном прошлогоднем флагмане Snapdragon 855: Samsung Galaxy Book S и Microsoft Surface Pro X. Оба на процессоре Snapdragon 8cx компании Qualcomm, правда на Microsoft Surface Pro X установлена его кастомизированная версия под названием Microsoft SQ1. Что ж, сегодня мы выясним какова разница между этими процессорами и их производительностью.

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Qualcomm Snapdragon 855 – высокопроизводительный чипсет для смартфона на архитектуре ARM RISC с набором инструкций ARMv8 и созданный по 7-нм техпроцессу FinFet. Это 64-разрядный процессор, включающий кастомизированные версии высокопроизводительных ядер ARM Cortex-A76 (Kryo 495 Gold) и энергоэффективных ядер Cortex-A55 (Kryo 495 Silver). Из четырех высокопроизводительных ядер Kryo 495 Gold Snapdragon 855 одно ядро, «Prime», имеет тактовую частоту 2.84 ГГц, тогда как остальные три – 2.42 ГГц. В тоже время все четыре ядра Kryo 495 Silver работают на частоте 1.8 ГГц. Такая конфигурация обеспечивает одноядерный показатель производительности 707 баллов, а многоядерный – 2528 баллов в Geekbench 5. Также Snapdragon 855 оснащен интегрированным графическим процессором Adreno 640, обеспечивающим примерно 1 терафлоп производительности в операциях с плавающей запятой.

Сравнив эти показатели с тем же Intel Core i5-8210Y, который установлен в текущем поколении Apple MacBook Air, становится понятно, почему Microsoft и Qualcomm начали обсуждать перспективность запуска Windows 10 на ARM. Платформа Snapdragon 855 создала отличный базис для установки на нее полноценной компьютерной операционной системы, поэтому Qualcomm занялась оптимизацией данного процессора под форм-фактор ПК. Итак, если ранее Snapdragon 855 был ограничен системой охлаждения смартфона, позволяющей достигать максимальной мощности 5 Вт, то габариты ноутбука/планшета позволили сильно увеличить пространство, предоставляемое процессору и сопутствующим конструкциям.

Ознакомимся подробнее с Qualcomm Snapdragon 8cx. Это однокристальная система, установленная в новом Samsung Galaxy Book S, которая, как и Snapdragon 855, оснащена четырьмя ядрами Kryo 495 Gold и четырьмя ядрами Kryo 495 Silver. Главное отличие новой модификации в том, что у нее все четыре ядра Kryo 495 Gold работают на частоте 2.84 ГГц. Мощность процессора также увеличена до 7 Вт. И если одноядерная производительность в Geekbench 5 осталась на том же уровне (700 баллов), то многоядерная возросла до 2745 баллов. Более того, интегрированный графический процессор Adreno 680 «Extreme» и вовсе увеличил свою производительность на 80%, достигнув показателя 1.8 терафлопс.

Для Surface Pro X Microsoft запросила куда большую производительность, поэтому вместе с Qualcomm разработала SQ1. Данный вариант Snapdragon 8cx поднимает ставки до 3.0 ГГц – именно с такой частотой работают все четыре высокопроизводительных ядра Kryo 495 Gold, однако мощность процессора остается на том же уровне (7 Вт). В итоге SQ1 в одноядерном тесте Geekbench 5 получил 734, а в многоядерном – 2862 баллов. Результаты действительно внушительные, но графический процессор Adreno 685, встроенный в SQ1 пошел еще дальше: он достиг колоссальных 2.1 терафлопс, что не только превышает показатели встроенных графических процессоров 11 поколения, установленных в 10-нм чипах Intel Ice Lake, но и вдвое выше производительности Nvidia MX150.

Вы уже могли видеть нашу статью, посвященную Galaxy Book S – ноутбуку, который тоньше, легче и быстрее, чем сам MacBook Air. Samsung также заявляет, что время его автономной работы почти вдвое дольше – до 25 часов непрерывного воспроизведения видео. Следите за нашими обновлениями, скоро мы опубликуем развернутое сравнение Samsung Galaxy Book S и Surface Pro X, в котором сопоставим плюсы и минусы подходов Samsung и Microsoft к реализации Windows 10 на ARM-устройствах.