Surface Pro X: планшет с 7-Вт ARM процессором, двумя USB Type-C, LTE и ценником в $999

Surface Pro нового поколения уже доступен по цене от $999. Surface Pro X, который ранее в утечках именовался как Surface Campus и Surface 7, обладает 13-дюймовым дисплеем Pixel Sense с разрешением 2880 x 1920 пикселей, а толщине его составляет всего 5.3 мм. Surface Pro несет на борту кастомный 7-Вт ARM процессор, производительность на каждый ватт у которого в 3 раза выше, чем у чипа Surface Pro 6. Планшет уже доступен к покупке.

Как и предсказывали утечки, в Microsoft действительно работали над планшетом серии Surface с ARM процессором. Однако, устройство получило название Surface Pro X, а не Surface Campus или Surface 7, как утверждали слухи. Толщина нового 13-дюймового планшета составляет всего 5.3 мм. Разрешение дисплея насчитывает 2880 x 1920 пикселей, контрастность на уровне 1400:1, а плотность 267 точек на дюйм. Самой интересной особенностью Pro X стал его ARM-чипсет, который в Microsoft назвали Surface SQ1. Панос Панай (Panos Panay) заявил, что данный чип обладает TDP на уровне 7 Вт и по производительности на каждый ватт в 3 раза опережает Surface Pro 6 с процессорами Intel. Мы очень сомневаемся что это будет эквивалент 21-Вт чипа Intel, но заявление амбициозное.

Surface Pro X - это не просто версия Surface Pro 7 на ARM-чипсете: в устройстве имеется имеется отдельный чип, отвечающий за обработку ИИ-алгоритмов - это первый планшет от Microsoft с таким чипом, который, согласно заявлению компании, способен производить "9 триллионов операций в секунду". Кроме того, для устройства также будет выпускаться новая эксклюзивная обложка Type Cover. Она способна подзаряжать стилус Surface Slim Pen, пока он присоединен.

Также, во время презентации было уделено особое внимание тому, что в устройства два порта USB Type-C и отдельный разъем Surface Connect. Surface Pro X весит всего 0.76 кг - в Microsoft его называют 12-дюймовым планшетом с самыми тонкими рамками дисплея.