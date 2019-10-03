Surface Laptop 3: в 3 раза мощнее MacBook Air, эксклюзивный процессор Ryzen Surface Edition

Surface Laptop 3 уже здесь и доступен в двух вариантах. Как и утверждалось в ранних утечках, Microsoft представила 13.5-дюймовый и 15-дюймовый варианты новой модели. 13.5-дюймовая версия основана на четырехъядерном процессоре Intel Ice Lake, в то время как для 15-дюймовой версии в сотрудничестве с AMD был создан эксклюзивный чип Ryzen. Обе версии обладают разъемом USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки и проще в обслуживании, чем Surface Laptop 2. Цена на Surface Laptop 3 стартует с отметки $999, а на полках магазинов аппарат появится 22 октября.

Вчера компания Microsoft представила Surface Laptop 3, который теперь существует в двух вариантах исполнения. Наследник Surface Laptop 2 сохранил 13.5-дюймовый дисплей, но также обзавелся версией в 15-дюймовом форм-факторе. Обе версии будут проще в обслуживании, чем Surface Laptop 2 - производитель утверждает, что в Surface Laptop 3 можно заменить SSD, но пока неизвестно, можно ли сделать это самостоятельно или же придется нести устройство в сервисный центр. Мы подозреваем, что Laptop 3 получит низкую оценку по ремонтопригодности, как это уже было у предыдущей версии Surface Laptop в лаборатории iFixit - это стало очевидно после заявления Microsoft о том, что разобрать устройство можно только специализированными инструментами.

Кроме того 13.5-дюймовая версия будет выпускаться только с процессорами Intel, тогда как старшая 15-дюймовая получит гибридные чипы AMD. В Microsoft пока не уточняли их характеристики, но известно, что чип Intel Ice Lake будет четырехъядерным и обеспечивать Surface Laptop 3 "троекратное превосходство по производительности над MacBook Air".

Панос Панай (Panos Panay) подтвердил, что Microsoft и AMD в сотрудничестве создали процессор AMD Ryzen Surface Edition для 15-дюймовой версии модели, который по факту представляет собой кастомную вариацию Ryzen 7 со встроенной графикой Ryzen RX Vega 11. В утечках говорилось о том, что модель будет выпускаться с чипами Ryzen 5 и Ryzen 7, но в любом случае больше подробностей мы узнаем позже .