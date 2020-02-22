Производительность Microsoft Surface Pro 7 с Core i7 может упасть почти на 30% во время использования
Ранее мы уже упоминали, что производительность одного и того же процессора в двух разных ноутбуках может достаточно сильно различаться. Часто пользователи также упускают из внимания то, что большие ноутбуки, как правило, работают быстрее тонких, даже если внутренние комплектующие у них одинаковые.
Очередной тому пример – 15-дюймовый ноутбук Surface Laptop 3 и 12.3-дюймовый планшет Surface Pro 7; оба устройства оснащены процессором Intel 10-го поколения Core i7-1065G7. В рамках цикла CineBench R15 Multi-Thread можно наблюдать динамику изменений производительности ЦП в каждой из систем (см. диаграммы ниже). Начальные показатели примерно одинаковы в обоих случаях (770 против 780 баллов), однако через какое-то время производительность планшета Surface Pro 7 стремительно падает. С учетом такого троттлинга планшет оказывается на 22% медленнее, чем Surface Laptop 3.
Уменьшение производительности процессора – явление нередкое для планшетов, но в случае с Surface Pro это особенно заметно, ведь в них Microsoft использовала те же процессоры Intel U, что и в более крупных ультрабуках. В теории все это звучит логично, но столь существенное урезание производительности может негативно сказаться на пользовательском опыте. Похожая ситуация наблюдалась и с Surface Pro 6 (2018), и с Surface Pro (2017), так что последний Surface Pro 7, похоже, тоже не стал исключением.