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Производительность Microsoft Surface Pro 7 с Core i7 может упасть почти на 30% во время использования

Surface Pro 7 на 22% медленнее, чем Surface Laptop 3, хотя оба устройства оснащены одинаковыми процессорами Core i7 (Источник: Microsoft)
Surface Pro 7 на 22% медленнее, чем Surface Laptop 3, хотя оба устройства оснащены одинаковыми процессорами Core i7 (Источник: Microsoft)
Не стоит ожидать, что процессор Core i7-1065G7 в планшете Surface Pro 7 проявит себя точно так же, как он это делает в ультрабуках. Планшетная версия процессора примерно на 22% медленнее, чем аналогичный ЦП из 15-дюймового ноутбука Surface Laptop 3.
Allen Ngo | 22/02/2020
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Ранее мы уже упоминали, что производительность одного и того же процессора в двух разных ноутбуках может достаточно сильно различаться. Часто пользователи также упускают из внимания то, что большие ноутбуки, как правило, работают быстрее тонких, даже если внутренние комплектующие у них одинаковые.

Очередной тому пример – 15-дюймовый ноутбук Surface Laptop 3 и 12.3-дюймовый планшет Surface Pro 7; оба устройства оснащены процессором Intel 10-го поколения Core i7-1065G7. В рамках цикла CineBench R15 Multi-Thread можно наблюдать динамику изменений производительности ЦП в каждой из систем (см. диаграммы ниже). Начальные показатели примерно одинаковы в обоих случаях (770 против 780 баллов), однако через какое-то время производительность планшета Surface Pro 7 стремительно падает. С учетом такого троттлинга планшет оказывается на 22% медленнее, чем Surface Laptop 3.

Уменьшение производительности процессора – явление нередкое для планшетов, но в случае с Surface Pro это особенно заметно, ведь в них Microsoft использовала те же процессоры Intel U, что и в более крупных ультрабуках. В теории все это звучит логично, но столь существенное урезание производительности может негативно сказаться на пользовательском опыте. Похожая ситуация наблюдалась и с Surface Pro 6 (2018), и с Surface Pro (2017), так что последний Surface Pro 7, похоже, тоже не стал исключением.

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Microsoft Surface Laptop 3 15 i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7, Intel Core i7-1065G7: Ø717 (684.67-772.41)
Microsoft Surface Pro 7 Intel Core i7-1065G7, Intel Core i7-1065G7: Ø592 (555.54-783.03)
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 02 > Производительность Microsoft Surface Pro 7 с Core i7 может упасть почти на 30% во время использования
Allen Ngo, 2020-02-22 (Update: 2020-02-22)

 