AMD Ryzen 7 4800H соперничает с i9-10980HK и i7-10750H от Intel в многоядерном тесте Geekbench

Процессор Zen 2 AMD Ryzen 7 4800H замечен на Geekbench, где он покорил те же высоты, что и процессоры Intel Comet Lake – Core i9-10980HK и Core i7-10750H. 6-ядерный i7-10750H вполне закономерно отстал от 8-ядерных соперников в одном из тестов, а лидером гонки стал i9-10980HK.

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Точку в противостоянии Comet Lake и Ryzen 4000, вероятно, поставит только цена. А пока что Тум Аписак (Tum Apisak) опубликовал у себя данные с Geekbench 4, содержащие результаты AMD Ryzen 7 4800H, Intel Core i9-10980HK и Intel Core i7-10750H. Все эти процессоры предназначаются для ноутбуков и имеют мощность 45 Вт; при чем первые два – восьмиядерные, а i7-10750H – шестиядерный.

В одноядерном тесте процессоры Intel показали хорошие результаты: i9-10980HK набрал 5861 баллов, а i7-10750H – впечатляющие 5998. Их главный конкурент Ryzen 4000 тоже получил вполне адекватный результат, 5228 баллов, в системе, подписанной как: «ASUSTeK COMPUTER INC. TUF Gaming FA706II_FA706II».

Самое интересное начинается в многоядерном тесте Geekbench, в котором AMD Ryzen 7 4800H набирает 31 614 баллов, опережая Comet Lake i7-10750H с шестью ядрами (один из результатов – 25 687 баллов). Тем не менее самым быстрым оказался i9-10980HK, обогнав конкурентов с результатом 33 981 балл. Хорошо показав себя как в одноядерных, так и в многоядерных тестах последний процессор Comet Lake-H стал лидером в сегодняшнем трио.

Однако следует сделать пару оговорок. Вполне возможно, что потенциал AMD Ryzen 7 4800H позволит сократить промежуток между ним и i9-10980HK за счет повышения базовых и разгонных тактовых частот. Что же касается одного из важнейших вопросов для будущих покупателей –соотношения цены/производительности –Ryzen 4000 наверняка окажется дешевле, чем Comet Lake.