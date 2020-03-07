Notebookcheck

По результатам февральского опроса Steam компания Intel продолжает сдавать свои позиции AMD

Пиковый показатель Intel дошел до 84.2%, а потом начал понемногу уменьшаться. (Источник: El Chapuzas Informatico)
Пиковый показатель Intel дошел до 84.2%, а потом начал понемногу уменьшаться. (Источник: El Chapuzas Informatico)
AMD делает успехи в покорении рынка и распространении своих процессоров судя по данным последнего опроса Steam. Производитель сумел увеличить свою долю как среди Windows, так и среди Linux-систем, хотя Intel по-прежнему удерживает лидерство. Несмотря на это AMD продолжает ожесточенную конкуренцию с Intel в сегменте процессоров, в чем компании сильно помогают новинки на базе Zen 2.
Daniel R Deakin | 07/03/2020
AMD таблицы Zen Ryzen (Zen) Linux / Unix Windows

Ежемесячный опрос Steam, посвященный используемому аппаратному и программному обеспечению, оказался двояким для AMD: с одной стороны – ситуация с видеокартами не радует, но с другой – увеличение доли среди процессоров выглядит довольно многообещающе. В сентябре 2018 года по статистике Steam Intel имела долю 83.5% среди всех пользовательских процессоров, а AMD – 16.5%. Однако архитектура Zen 2 стала настолько популярной, что помогла AMD заполучить часть доли Intel.

На сегодня Intel отходит 78.18%, а AMD – 21.82%, и, похоже, эта тенденция продолжит сдвигаться в пользу второй компании. Среди пользователей Linux процессоры Ryzen, кажется, стали особенно популярны, так как 72.56% из них предпочли Intel, а остальные 27.44% – AMD. Таким образом, AMD за месяц увеличила долю как в системах Linux, так и в Windows.

Безусловно, разница между долями Intel и AMD по-прежнему огромна, однако не так давно говорили, что AMD никогда не сможет составить настоящую конкуренцию Intel в сегменте процессоров. Вопреки этому серия Ryzen 3000 продемонстрировала, что компания может справиться с этой задачей, а новая серия Ryzen 4000 и вовсе всерьез угрожает сместить доминирование Intel на рынке процессоров.

Processor usage chart for Feb 2020. (Image source: Steam)
Processor usage chart for Feb 2020. (Image source: Steam)

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Steam

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Daniel R Deakin, 2020-03- 7 (Update: 2020-03- 7)

 