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Сильнейшие смартфоны из семейства Android на AnTuTu

Самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
AnTuTu - один из популярнейших бенчмарков для смартфонов. Анонсируя новые устройства, производители рады похвастаться высоким баллом в AnTuTu. Так кто же входит в нынешний топ-10 и какой смартфон занял первое место? Ознакомьтесь со списком.
Christian Hintze | 06/03/2020
телефоны

Поскольку на англоязычной версии веб-сайта AnTuTu по-прежнему отсутствует рейтинг Android-смартфонов за февраль 2020 года, то в поисках самой свежей информации приходится обращаться к китайской версии. Правда, недавно анонсированных смартфонов в списке не будет, т.к. они просто еще не появились в продаже.

Xiaomi 9 Pro так и не попал в топ-10, а Realme X2 Pro занял лишь 10 место. На 9-м месте расположился смартфон, который на англоязычной странице AnTuTu, использующей версию бенчмарка V8, все еще стоит на первом месте: ROG Gaming-Phone 2. Однако сейчас лидер уже успел измениться.

V30 Pro 5G от Honor (дочерняя компания Huawei) занял 8-е место. Кстати, ни один другой смартфон Huawei не вошел в топ-10, поскольку на данный момент Lite-версия P40 только анонсирована, но еще не выпущена; а Mate 30 Pro 5G находится на 16-м месте.

NEX 3 5G от Vivo, доступный с сентября прошлого года, гордо занял 7-е место. OnePlus 7T и его вариант Pro расположились на 5-м и 6-м местах соответственно (что еще раз говорит не в пользу Pro-варианта). 4-е место занято смартфоном Vivo iQOO Pro 5G.

Тройку лидеров открывает Vivo iQOO Neo 855, а первые два места заполучил другой, хорошо известный нам китайский производитель – Xiaomi. Mi 10 занял второе место, а Mi 10 Pro стал лидером этой гонки.

Источник(и)

AnTuTu

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 03 > Сильнейшие смартфоны из семейства Android на AnTuTu
Christian Hintze, 2020-03- 6 (Update: 2020-03- 6)

 