Новая однокристальная система Kirin 820 обладает производительностью уровня Snapdragon 855

Бренд Huawei, Honor, скоро представит модель 30S. Этот смартфон должен дебютировать с процессором Kirin 820 среднего класса, который, поговаривают, будет поддерживать 5G. Техноблогер с Weibo недавно сравнил результаты данной однокристальной системы, полученные в Geekbench 4, с результатами более старых флагманских чипсетов.

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Honor объявила, что модель 30S будет представлена для китайского рынка (вероятно, посредством онлайн-презентации) 30 марта 2020 года. 30S станет преемником версии 20S среднего класса, а интересна эта новинка тем, что она станет первым в мире устройством на базе Kirin 820. Естественно, заинтересованные покупатели хотят знать, на какую производительность они могут рассчитывать за свои деньги. Если новая утечка окажется правдой, то ответ на этот вопрос осчастливит многих.

Ресурс ITHome воспользовался данными, опубликованными одним из пользователей Weibo: речь идет о результатах нового чипсета на Geekbench 4, а также диаграмме, позволяющей сравнить их с показателями двух более известных чипсетов – Kirin 980 и Snapdragon 855. В ходе сравнения выясняется, что 820-й может обогнать флагманский процессор двухлетней давности от своего же производителя (980-й), т.е. работать на одном уровне SD 855.

Если эти данные окажутся подлинными, то для 820-го возможность обойти флагманские процессоры, достаточно мощные, даже несмотря на то, что времена их лидерства прошли – это отличный старт. Сообщается, что новый чипсет включает в себя ядра ARM Cortex-A76, а также улучшенный, по сравнению со своим предшественником, графический процессор – Mali-G67. Новая утечка помогла дополнить список слухов некоторыми существенными деталями: очевидно, новинка получит 8 ядер ARM Cortex-A76 и 10-ядерный Mali-G67.

Кроме того, считается, что Kirin 820 будет поддерживать 5G-подключение по умолчанию (официальные рекламные ролики указывают на наличие такой возможности у 30S). Таким образом, HiSilicon, похоже, намерена составить конкуренцию серии Snapdragon 765. Тем не менее подтвердить или опровергнуть все эти предположения сможет только официальная презентация 30S.