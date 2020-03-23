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Xiaomi презентовала Redmi Note 9S: вариация Redmi Note 9 Pro для всего мира

Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Презентация Redmi Note 9S состоялась в YouTube и Facebook. Как и предполагалось ранее, смартфон является версией 9 Pro, с практически теми же характеристиками. На международном рынке устройство должно появиться в апреле 2020 года.
Deirdre O Donnell | 23/03/2020
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Сегодня серия Redmi Note пополнилась еще одним смартфоном. Новый 9S получил все те же характеристики, что и 9 Pro, например, ИК-излучатель и 3.5-мм аудио разъем, только с тем отличием, что эта модель ориентирована на другие рынки помимо Индии. Кроме того, производитель внес некоторые изменения в конфигурацию задней камеры смартфона.

Платформа, на которой разместились камеры, осталась такой же, какой была в Note 9 Pro и Pro Max. Разрешение датчиков и другие характеристики также остались прежними – за исключением относительного отверстия основного 48-MП объектива. В новинке оно составляет 1.6, в то время как в оригинальном Pro-варианте – было 1.8. Следовательно, смартфоны могут иметь разные датчики, однако Xiaomi так и не осветила этот вопрос во время презентации нового устройства.

Недавно Redmi Note 9S был анонсирован на официальной странице Xiaomi Malaysia в Facebook, из-за чего возникло логичное предположение, что смартфон будет выпущен эксклюзивно для этого рынка. Однако на деле все вышло совсем иначе: устройство появится не только в Малайзии, но и в Сингапуре, а также Таиланде, а потом и во всем мире.

Как и ожидалось, 9S выйдет в двух конфигурациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Их цены, соответственно, 799 и 899 малазийских ринггитов (что эквивалентно $180 и $202). В Сингапуре стоимость будет несколько выше ($204 и $239), а Таиланде будет самый большой разброс цен: 6499/7999 тайских батов ($197 и $243).

Для остальных стран Redmi Note 9S будет доступен через AliExpress с 7 апреля 2020 года. Стоимость устройства на данной платформе составит от $249 до $279. Кроме того, Xiaomi анонсировала специальную версию этого смартфона, посвященную Mi Fan Festival (MFF), которая отличается темно-синей расцветкой, отсутствующей в основной линейке.

Пока что неизвестно будет ли юбилейная версия, выпущенная в честь 10-летия мероприятия, дороже, однако выйдет она ограниченным тиражом, 2020 единиц, в апреле.

Основная камера Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Основная камера Redmi Note 9S. (Источник: YouTube)
Тот же 6.67-дюймовый дисплей и селфи-камера, что и у Note 9 Pro... (Источник: YouTube)
Тот же 6.67-дюймовый дисплей и селфи-камера, что и у Note 9 Pro... (Источник: YouTube)
...как и аккумулятор на 5020 мАч с 18-Вт зарядкой. (Источник: YouTube)
...как и аккумулятор на 5020 мАч с 18-Вт зарядкой. (Источник: YouTube)
Ограниченная серия Redmi Note 9S MFF. (Источник: YouTube)
Ограниченная серия Redmi Note 9S MFF. (Источник: YouTube)
 

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Deirdre O Donnell, 2020-03-23 (Update: 2020-03-23)

 