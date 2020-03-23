Xiaomi презентовала Redmi Note 9S: вариация Redmi Note 9 Pro для всего мира

Презентация Redmi Note 9S состоялась в YouTube и Facebook. Как и предполагалось ранее, смартфон является версией 9 Pro, с практически теми же характеристиками. На международном рынке устройство должно появиться в апреле 2020 года.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Сегодня серия Redmi Note пополнилась еще одним смартфоном. Новый 9S получил все те же характеристики, что и 9 Pro, например, ИК-излучатель и 3.5-мм аудио разъем, только с тем отличием, что эта модель ориентирована на другие рынки помимо Индии. Кроме того, производитель внес некоторые изменения в конфигурацию задней камеры смартфона.

Платформа, на которой разместились камеры, осталась такой же, какой была в Note 9 Pro и Pro Max. Разрешение датчиков и другие характеристики также остались прежними – за исключением относительного отверстия основного 48-MП объектива. В новинке оно составляет 1.6, в то время как в оригинальном Pro-варианте – было 1.8. Следовательно, смартфоны могут иметь разные датчики, однако Xiaomi так и не осветила этот вопрос во время презентации нового устройства.

Недавно Redmi Note 9S был анонсирован на официальной странице Xiaomi Malaysia в Facebook, из-за чего возникло логичное предположение, что смартфон будет выпущен эксклюзивно для этого рынка. Однако на деле все вышло совсем иначе: устройство появится не только в Малайзии, но и в Сингапуре, а также Таиланде, а потом и во всем мире.

Как и ожидалось, 9S выйдет в двух конфигурациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Их цены, соответственно, 799 и 899 малазийских ринггитов (что эквивалентно $180 и $202). В Сингапуре стоимость будет несколько выше ($204 и $239), а Таиланде будет самый большой разброс цен: 6499/7999 тайских батов ($197 и $243).

Для остальных стран Redmi Note 9S будет доступен через AliExpress с 7 апреля 2020 года. Стоимость устройства на данной платформе составит от $249 до $279. Кроме того, Xiaomi анонсировала специальную версию этого смартфона, посвященную Mi Fan Festival (MFF), которая отличается темно-синей расцветкой, отсутствующей в основной линейке.

Пока что неизвестно будет ли юбилейная версия, выпущенная в честь 10-летия мероприятия, дороже, однако выйдет она ограниченным тиражом, 2020 единиц, в апреле.