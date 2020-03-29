На днях Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro всему миру. Хотя смартфоны имеют довольно солидные характеристики, некоторые считают, что их стоимость чересчур завышена: рекомендованная цена того же Mi 10 Pro составит €999. Действительно ли устройства переоценены? Цифры говорят сами за себя.

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Около месяца назад Xiaomi выпустила на китайский рынок свои флагманы этого года: Mi 10 и Mi 10 Pro. На днях эти модели наконец-то добрались и до мирового рынка. Mi 10 и Mi 10 Pro – это хорошие смартфоны, если оценивать их отдельно от других, однако Xiaomi смогла оттолкнуть многих потенциальных покупателей всего одной существенной деталью. Ценой.

Ни с того, ни с сего Mi 10 и Mi 10 Pro получили такие ценники, которых никто не ожидал увидеть: Mi 10 стартует от €799 евро, а Mi 10 Pro – от €999. Просто вдумайтесь еще раз: смартфон от Xiaomi стоит €999.

Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что мобильные устройства Xiaomi, пусть даже флагманы, просто не могут стоить €999 из-за своего качества. Данный производитель предлагает отличные смартфоны и оставляет за собой право назначать на них цену по своему усмотрению. Тем не менее еще несколько лет назад невозможно было представить телефон Xiaomi за €999, поскольку главным преимуществом продукции компании являлось уникальное соотношение цены и качества. Теперь же цена Mi 10 Pro кардинально меняет ситуацию.

Samsung Galaxy S20 5G в Европе стоит так же Mi 10 Pro, при этом имея лучшую поддержку (сервис), более чистый пользовательский интерфейс, водонепроницаемость, продвинутые камеры плюс хорошую репутацию самого бренда. На данном этапе устройство Xiaomi для большинства покупателей, очевидно, представляет собой меньшую ценность, чем флагман Samsung.

Ситуация постоянно меняется. Например, Mi Mix Alpha, будучи концептуальным смартфоном, стоил более $2000. Цена, конечно, удивляла, но ведь и продукт не был рассчитан на массового потребителя. По-настоящему первым звоночком, намекающим на дальнейшие изменения политики Xiaomi, стал Mi Note 10 Pro с рекомендованной ценой €649. Так что Mi 10 и Mi 10 Pro – лишь продолжение уже начатой программы.

Самое забавное то, что цены на глобальном рынке совсем не соответствуют розничным ценам в Китае. За последние два года Xiaomi укрепилась в Европе, и, что интересно, взяла курс на повышение цен именно на этом рынке.

Для сравнения, Mi 10 стартует с 3999 юаней (€505) в Китае, а в Европе Xiaomi продает тот же смартфон за €799. Произведя небольшие расчеты и добавив к китайской цене НДС в размере 20%, мы получаем €600, но никак не €800. Стоимость Mi 10 Pro начинается с 5499 юаней (€695) и доходит до €999 в Европе, опять же на €150 больше, чем должно было быть.

Если же рассмотреть соотношение стоимости материалов к рекомендованной цене, то становится понятно, насколько сильно Mi 10 переоценен. Пару недель назад ресурс Tech Insights посчитал реальную себестоимость Mi 10, которая составила примерно $440, то есть, 49% от своей европейской цены.

Тем не менее это далеко не худший вариант: тот же Samsung Galaxy S20 Ultra в реальности стоит лишь 38% от своей цены; чуть более приближенными к Mi 10 оказались Galaxy S9+ (45% от запрошенной цены) и OnePlus 7 Pro (48%). Кстати, в Китае ценник Mi 10 более реалистичен: там накинули всего 25% сверх себестоимости устройства (75%).

Ценники на Mi 10 и Mi 10 Pro в Европе явно завышены, простые расчеты подтверждают это. Возможно, термин «завышенная цена» в данном случае не особо уместен, так как Xiaomi еще только предстоит догнать своих конкурентов по рынку. Однако раньше Xiaomi не пыталась повышать цены вслед за конкурентами и именно это было отличительной чертой данной компании… похоже, теперь эти дни остались позади. Разве что вы решите покупать прямо из Китая.