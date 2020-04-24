До конца года Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном и 5G-смартфон с ценником в $150

По информации Корейских медиа, Xiaomi пытается приобрести у Samsung гибкие дисплеи, чтобы уже во второй половине 2020 года начать выпускать собственный аналог Galaxy Z Flip. Кроме того, великий китайский производитель намеревается выпустить смартфон с поддержкой 5G и ценником примерно $150.

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Huawei и Samsung стали пионерами эры гибких смартфонов, но массового выпуска подобных устройств от других производителей мы пока так и не дождались. Да, раньше в сети не раз всплывали изображения патентов гибких устройств Xiaomi, но до рынка ни один из них так и не добрался. Судя по всему, сворачивающихся в трубочку и разворачивающихся на 360 градусов смартфонов мы еще будет ждать очень долго и пока можем довольствоваться лишь разворачивающейся камерой ASUS ZenFone 6.

Тем не менее, по информации Корейских источников в медиа, Xiaomi пытаются договориться с корпорацией Samsung Display о поставках гибких панелей. И хотя никаких точных данных о том, когда мы можем увидеть подобную коммерческую модель на рынке нет, в ZDNet Korea утверждают, что в Xiaomi нацелены начать массовое производство гибких устройств уже во второй половине 2020 года.

В прошлом году в Интернете уже всплывали многочисленные изображения необычных гибких устройств от Xiaomi и на основе этой информации некоторые ресурсы уже начали говорить о выходе аналога Galaxy Z Flip от китайского производителя. Наверняка утверждать сложно, но на рендерах, опубликованных на Windows United, изображен смартфон с дизайном в духе последней гибкой модели Samsung.