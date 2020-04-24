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До конца года Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном и 5G-смартфон с ценником в $150

Рендер гибкого смартфона Xiaomi, созданный на основе патентов производителя (Изображение: Windows United)
Рендер гибкого смартфона Xiaomi, созданный на основе патентов производителя (Изображение: Windows United)
По информации Корейских медиа, Xiaomi пытается приобрести у Samsung гибкие дисплеи, чтобы уже во второй половине 2020 года начать выпускать собственный аналог Galaxy Z Flip. Кроме того, великий китайский производитель намеревается выпустить смартфон с поддержкой 5G и ценником примерно $150.
Alex Alderson | 24/04/2020
Android Foldable 5G телефоны слухи

Huawei и Samsung стали пионерами эры гибких смартфонов, но массового выпуска подобных устройств от других производителей мы пока так и не дождались. Да, раньше в сети не раз всплывали изображения патентов гибких устройств Xiaomi, но до рынка ни один из них так и не добрался. Судя по всему, сворачивающихся в трубочку и разворачивающихся на 360 градусов смартфонов мы еще будет ждать очень долго и пока можем довольствоваться лишь разворачивающейся камерой ASUS ZenFone 6.

Тем не менее, по информации Корейских источников в медиа, Xiaomi пытаются договориться с корпорацией Samsung Display о поставках гибких панелей. И хотя никаких точных данных о том, когда мы можем увидеть подобную коммерческую модель на рынке нет, в ZDNet Korea утверждают, что в Xiaomi нацелены начать массовое производство гибких устройств уже во второй половине 2020 года. 

В прошлом году в Интернете уже всплывали многочисленные изображения необычных гибких устройств от Xiaomi и на основе этой информации некоторые ресурсы уже начали говорить о выходе аналога Galaxy Z Flip от китайского производителя. Наверняка утверждать сложно, но на рендерах, опубликованных на Windows United, изображен смартфон с дизайном в духе последней гибкой модели Samsung.

Кроме того, по поводу планов Xiaomi пришли и другие вести от Китайских ресурсов: производитель планирует выпустить дешевый 5G-смартфон до конца текущего года. Пока что известен только ценник, который примерно будет составлять $150. На данный момент самыми дешевыми 5G-смартфонами Xiaomi остаются Mi 10 Youth Edition и Redmi K30i, которые будут представлены на онлайн-мероприятии 27 апреля.

(Изображение: Windows United)

Источник(и)

CNMO в Gizmochina, Xiaomiplanets и Reddit. ZDNet Korea. Windows United - Изображение

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Alex Alderson, 2020-04-24 (Update: 2020-04-24)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 