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Xiaomi Mi Note 10 Lite - удешевленный Mi Note 10 с камерой попроще

Mi Note 10 Lite (Изображение: Mi)
Mi Note 10 Lite (Изображение: Mi)
Спустя 6 месяцев после релиза камерафона Mi Note 10, Xiaomi представила его упрощенную версию: Mi Note 10 Lite. За исключением более простой камеры, по характеристикам новинка идентична Mi Note 10.
Ricci Rox | 01/05/2020
Android ARM Chinese Tech телефоны

Mi Note 10 стал первым массовым смартфоном с 108-МП камерой, за что был всячески восхваляем рекламой и рейтингом DxOMark. Прошло пол года и в Xiaomi решили добавить в данную линейку новую модель - Mi Note 10 Lite. И, надо сказать, камера у новинки далеко не такая впечатляющая, как у предыдущей модели.

Mi Note 10 Lite несет на борту тот же 6.47-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей, что установлен и у стандартного Mi Note 10. В принципе, с Mi Note 10 у новинки идентично все, кроме камеры: используется тот же чипсет Snapdragon 730G, батарея на 5260 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Ну а что же там с камерой? Вместо 1/1.33" 108-мегапиксельного фотосенсора ISOCELL Bright HMX, у Mi Note 10 Lite установлен 1/1.7" 64-мегапиксельный IMX686. Разрешение ультраширокоугольной камеры снижено с 20 до 8 мегапикселей, а вместо двух камер с телеобъективами здесь 5-МП камера для макроснимков и 2-МП сенсор глубины поля. 

Рекомендуемая стоимость модели в конфигурации 6/64 ГБ составляет €349 ($382), в то время как за версию 6/128 ГБ производитель попросит €399 ($437). В принципе, ценник можно назвать честным, но проблема в том, что нынче старший Mi Note 10 в конфигурации 6/128 ГБ можно купить за $400 - на этом фоне существование новой модели лишено смысла. 

Как бы там ни было, Mi Note 10 будет выпускаться в трех расцветках: Nebula Purple, Glacier White и Midnight Black, а в продаже появится уже с середины мая 2020 года.

Источник(и)

GSMArena

Android Authority

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Ricci Rox, 2020-05- 1 (Update: 2020-05- 1)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 