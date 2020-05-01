Xiaomi Mi Note 10 Lite - удешевленный Mi Note 10 с камерой попроще

Спустя 6 месяцев после релиза камерафона Mi Note 10, Xiaomi представила его упрощенную версию: Mi Note 10 Lite. За исключением более простой камеры, по характеристикам новинка идентична Mi Note 10.

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Mi Note 10 стал первым массовым смартфоном с 108-МП камерой, за что был всячески восхваляем рекламой и рейтингом DxOMark. Прошло пол года и в Xiaomi решили добавить в данную линейку новую модель - Mi Note 10 Lite. И, надо сказать, камера у новинки далеко не такая впечатляющая, как у предыдущей модели.

Mi Note 10 Lite несет на борту тот же 6.47-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей, что установлен и у стандартного Mi Note 10. В принципе, с Mi Note 10 у новинки идентично все, кроме камеры: используется тот же чипсет Snapdragon 730G, батарея на 5260 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.

Ну а что же там с камерой? Вместо 1/1.33" 108-мегапиксельного фотосенсора ISOCELL Bright HMX, у Mi Note 10 Lite установлен 1/1.7" 64-мегапиксельный IMX686. Разрешение ультраширокоугольной камеры снижено с 20 до 8 мегапикселей, а вместо двух камер с телеобъективами здесь 5-МП камера для макроснимков и 2-МП сенсор глубины поля.

Рекомендуемая стоимость модели в конфигурации 6/64 ГБ составляет €349 ($382), в то время как за версию 6/128 ГБ производитель попросит €399 ($437). В принципе, ценник можно назвать честным, но проблема в том, что нынче старший Mi Note 10 в конфигурации 6/128 ГБ можно купить за $400 - на этом фоне существование новой модели лишено смысла.