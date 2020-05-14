Глава Xiaomi Лэй Цзюнь замечен с iPhone - фанаты в бешенстве
Хотите немного драмы? У нас тут есть немного: если верить информации из различных источников в Сети, исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюн (Lei Jun) попался на использовании iPhone. Честно говоря, мы даже не понимает зачем делать из этого новость, но...
Согласно данным с ресурса Gizmochina, в китайской соцсети Weibo появился пост от главы Xiaomi с пометкой "загружено с iPhone" - примерно как в постах в Twitter, где указывается "Twitter на iPhone" чтобы все и каждый знали, что пост загружен именно с iPhone. Сразу после этого начался неконтролируемый хаос: другие пользователи Weibo (видимо фанаты Xiaomi) призывали главу компании срочно объясниться, а пост, впоследствии, и вовсе был удален.
Почему кому-то вообще есть дело до того, каким смартфоном пользуется другой человек, пусть и глава компании? Мы ответа на этот вопрос, признаться, не знаем. Как бы там ни было, в нашем мире, вроде бы, совершенно никто не запрещает использовать смартфон от конкурентов - как минимум, следуя знаменитой пословице о друзьях и врагах, а также как близко их стоит держать. Кроме того, в прошлом Лэй Цзюнь самолично заявлял, что сотрудникам Xiaomi разрешено использовать гаджеты любых брендов.
Не будем забывать и о том, что пост вообще мог быть сфабрикован (через взлом учетной записи, либо создание ее копии) - правда, мы считаем, что это маловероятно.
#Xiaomi— Xiaomishka (@xiaomishka) May 12, 2020
Today I read on the news that Lei Jun was caught on the fact that he used the #iPhone to send a post to Weibo. Looking at the screenshot, I can conclude that this is more like a #fake. Where is the icon meaning "Personal Verification" ????
This story is funny ???? pic.twitter.com/LXuDp41bON