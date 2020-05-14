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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь замечен с iPhone - фанаты в бешенстве

Лэй Цзюнь сделал Xiaomi по-настоящему известной (Изображение: Bloomberg)
Лэй Цзюнь сделал Xiaomi по-настоящему известной (Изображение: Bloomberg)
Судя по информации сразу из нескольких источников, глава Xiaomi Лэй Цзюнь попался во время использования iPhone в социальной сети. Однако, пусть это и забавно, данный факт скорее играет на руку Xiaomi, которая в последнее время все более усиленно копирует Apple.
Ricci Rox | 14/05/2020
Android ARM бизнес Chinese Tech Fail iPhone телефоны

Хотите немного драмы? У нас тут есть немного: если верить информации из различных источников в Сети, исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюн (Lei Jun) попался на использовании iPhone. Честно говоря, мы даже не понимает зачем делать из этого новость, но...

Согласно данным с ресурса Gizmochina, в китайской соцсети Weibo появился пост от главы Xiaomi с пометкой "загружено с iPhone" - примерно как в постах в Twitter, где указывается "Twitter на iPhone" чтобы все и каждый знали, что пост загружен именно с iPhone. Сразу после этого начался неконтролируемый хаос: другие пользователи Weibo (видимо фанаты Xiaomi) призывали главу компании срочно объясниться, а пост, впоследствии, и вовсе был удален.

Почему кому-то вообще есть дело до того, каким смартфоном пользуется другой человек, пусть и глава компании? Мы ответа на этот вопрос, признаться, не знаем. Как бы там ни было, в нашем мире, вроде бы, совершенно никто не запрещает использовать смартфон от конкурентов - как минимум, следуя знаменитой пословице о друзьях и врагах, а также как близко их стоит держать. Кроме того, в прошлом Лэй Цзюнь самолично заявлял, что сотрудникам Xiaomi разрешено использовать гаджеты любых брендов.

Не будем забывать и о том, что пост вообще мог быть сфабрикован (через взлом учетной записи, либо создание ее копии) - правда, мы считаем, что это маловероятно.

Источник(и)

Gizmochina

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Ricci Rox, 2020-05-14 (Update: 2020-05-14)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 