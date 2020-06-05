Загадочный Xiaomi CAS: 108 МП, 12-кратный оптический зум и чипсет Snapdragon 775G
Надежный инсайдер Xiaomishka опубликовал некоторые данные о грядущем смартфоне Xiaomi с кодовым названием CAS. Судя по приведенной информации, Xiaomi CAS получит 108-МП камеру с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Судя по всему, в качестве фотосенсора будет использован вовсе не популярный нынче Samsung HMX, который установлен в том же Xiaomi Mi 10. Пока что известно, что кодовое название модели CMOS-сенсора - HM2.
Заявленные характеристики камеры впечатляют, но скорее всего они в большей степени являются маркетингом, чем реальными параметрами. Как бы там ни было, Xiaomi CAS должен получить перископическую камеру для реализации оптического зума.
Кроме всего прочего, сообщается что аппарат войдет в линейку Xiaomi Mi CC10, получит поддержку 5G и NFC. Более того, есть даже информация об используемом чипсете - Qualcomm Snapdragon 775G - который официально еще не анонсирован. Релиз Xiaomi CAS ожидается в июле и тогда же должно стать известным и маркетинговое имя модели.