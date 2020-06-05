Notebookcheck

Загадочный Xiaomi CAS: 108 МП, 12-кратный оптический зум и чипсет Snapdragon 775G

Xiaomi CAS может войти в линейку Mi CC10 (Изображение: Xiaomishka.ru)
Xiaomi CAS может войти в линейку Mi CC10 (Изображение: Xiaomishka.ru)
В Сети стали появляться подробности о загадочном смартфоне Xiaomi CAS, который будет оснащен 108-МП камерой с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Есть догадки, что новинка войдет в линейку Xiaomi Mi CC.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
Chinese Tech слухи телефоны 5G Android ARM

Надежный инсайдер Xiaomishka опубликовал некоторые данные о грядущем смартфоне Xiaomi с кодовым названием CAS. Судя по приведенной информации, Xiaomi CAS получит 108-МП камеру с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Судя по всему, в качестве фотосенсора будет использован вовсе не популярный нынче Samsung HMX, который установлен в том же Xiaomi Mi 10. Пока что известно, что кодовое название модели CMOS-сенсора - HM2.

Заявленные характеристики камеры впечатляют, но скорее всего они в большей степени являются маркетингом, чем реальными параметрами. Как бы там ни было, Xiaomi CAS должен получить перископическую камеру для реализации оптического зума.

Кроме всего прочего, сообщается что аппарат войдет в линейку Xiaomi Mi CC10, получит поддержку 5G и NFC. Более того, есть даже информация об используемом чипсете - Qualcomm Snapdragon 775G - который официально еще не анонсирован. Релиз Xiaomi CAS ожидается в июле и тогда же должно стать известным и маркетинговое имя модели.

Некоторые подробности о Xiaomi CAS (Изображение: Xiaomishka.ru)
Некоторые подробности о Xiaomi CAS (Изображение: Xiaomishka.ru)

Источник(и)

Xiaomishka.ru

Ещё по теме

Poco F2 Pro стоит дороже заявленных €499 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi обманула покупателей Poco F2 Pro: ценник выше заявленного 03/06/2020
Ноутбуки серии RedmiBook получили два процессора Ryzen 4000 Renoir на выбор (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi представила доступные ноутбуки RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16 с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir 27/05/2020
Умные часы Xiaomi Amazfit Ares доступны в черном и армейском зеленом цвете (Изображение: Amazfit)
Защищенные умные часы Xiaomi Amazfit Ares : 70 спортивных режимов, автономность 14 дней и ценник $70 21/05/2020
Лэй Цзюнь сделал Xiaomi по-настоящему известной (Изображение: Bloomberg)
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь замечен с iPhone - фанаты в бешенстве 14/05/2020
Рендер гибкого смартфона Xiaomi, созданный на основе патентов производителя (Изображение: Windows United)
До конца года Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном и 5G-смартфон с ценником в $150 24/04/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Загадочный Xiaomi CAS: 108 МП, 12-кратный оптический зум и чипсет Snapdragon 775G
Daniel R Deakin, 2020-06- 5 (Update: 2020-06- 5)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 