Загадочный Xiaomi CAS: 108 МП, 12-кратный оптический зум и чипсет Snapdragon 775G

В Сети стали появляться подробности о загадочном смартфоне Xiaomi CAS, который будет оснащен 108-МП камерой с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Есть догадки, что новинка войдет в линейку Xiaomi Mi CC.

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Надежный инсайдер Xiaomishka опубликовал некоторые данные о грядущем смартфоне Xiaomi с кодовым названием CAS. Судя по приведенной информации, Xiaomi CAS получит 108-МП камеру с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Судя по всему, в качестве фотосенсора будет использован вовсе не популярный нынче Samsung HMX, который установлен в том же Xiaomi Mi 10. Пока что известно, что кодовое название модели CMOS-сенсора - HM2.

Заявленные характеристики камеры впечатляют, но скорее всего они в большей степени являются маркетингом, чем реальными параметрами. Как бы там ни было, Xiaomi CAS должен получить перископическую камеру для реализации оптического зума.

Кроме всего прочего, сообщается что аппарат войдет в линейку Xiaomi Mi CC10, получит поддержку 5G и NFC. Более того, есть даже информация об используемом чипсете - Qualcomm Snapdragon 775G - который официально еще не анонсирован. Релиз Xiaomi CAS ожидается в июле и тогда же должно стать известным и маркетинговое имя модели.