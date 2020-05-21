Защищенные умные часы Xiaomi Amazfit Ares : 70 спортивных режимов, автономность 14 дней и ценник $70
Новые умные части Amazfit Ares, которые выпустила принадлежащая Xiaomi компания Huami, явно предназначены для любителей экстремальных видов спорта. Гаджет получил корпус в форме восьмиугольника и защиту от влаги 5 ATM, а также сенсорный экран со стеклом Gorilla Glass 3. Своим будущим владельцам гаджет предложит более 70 режимов для различных видов спорта - Amazfit Ares явно нацелен на любителей особо экстремальных занятий и активностей.
Xiaomi Amazfit Ares несут на борту 1.28-дюймовый цветной сенсорный дисплей, который красуется на живых фото устройства (см. ниже). Разрешение дисплея составляет 176x176 пикселей, а корпус выполнен из поликарбоната; в часах имеется встроенный GPS, датчик сердцебиения, а в системе по умолчанию установлено специальное приложение Firstbeat, которое анализируется состояние здоровья и качество тренировок.
Стоимость Amazfit Ares в Китае составит $70, а продажи стартуют 1 июня. Пока что неизвестно, появятся ли новые часы Xiaomi на международном рынке. Гаджет сможет работать со смартфонами на Android 5.0 и выше, а также iOS 10 и выше, а также обладает батареей на 200 мАч. В Huami утверждают, что Amazfit Ares смогут продержаться на одном заряде 14 дней при ежедневном использовании.