MIUI 12 позволяет делать снимки экрана произвольной формы

Оболочка MIUI 12 полна сюрпризов! Оказывается, инструмент для создания снимков экрана в новой версии получил дополнительный функционал. Владельцы Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 Pro уже успели опробовать его в деле.

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В последней ночной сборке MIUI 12 появилась очень удобная новая функция, позволяющая сделать снимок произвольной области экрана. Такая возможность будет доступна на всех совместимых моделях, вроде Xiaomi Mi 9T.

Новый инструмент для создания снимков экрана уже показали на видео: после выполнения жеста тремя пальцами (вызывает снимок экрана на устройствах Xiaomi), пользователи могут выбрать форму нужной области: прямоугольную, круглую иле же вообще произвольную.

То есть, MIUI 12 позволит сохранять на скриншоте только ту информацию, которую вы хотите показать. В других мобильных операционках, скажем на iOS 13 в Apple iPhone 11 Pro Max, можно поворачивать или увеличивать снимок экрана, но таких функций, как в свежей версии MIUI 12, мы не видели нигде.

Напомним, MIUI 12 начнет приходить на совместимые устройства в конце июня. Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro уже получили тестовые версии прошивки.