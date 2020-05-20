Xiaomi анонсировала выход глобальной версии MIUI 12
Владельцы смартфонов Xiaomi по всему миру ликуют - вчера компания официально огласила старт распространения прошивки MIUI 12. Самыми первыми прошивку получат пользователи, которые
подавали заявку на участие в программе были одобрены для участия в программе Mi Pilot.
Поначалу MIUI 12 будет доступна только для Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. Затем, на втором этапе распространения прошивку получат остальные совместимые модели, причем сроки для них пока не уточняются:
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- POCO F1 / POCOPHONE F1
- Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 Pro
- POCO X2, Mi 10 Lite
- Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro
- Mi MIX 3, Mi MIX 2S
- Mi 9 SE, Mi 9 Lite
- Redmi Note 7S
- Mi Note 3, Mi MIX 2
- Mi MAX 3, Mi 8 Lite
- Redmi Y2 / Redmi S2
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3, Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 9s
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi Note 10 Lite
Как видим, в списке есть как новые, так и довольно старые модели Xiaomi, Redmi и Poco. В Xiaomi добавляют, что если вашего смартфона нет в текущем списке, то расстраиваться заранее не стоит, так как позже он пополнится некоторыми другими моделями. Жаль, но даже примерных сроков для второй волны и дальнейших этапов распространения не указывается.
Обычно обновления от XIaomi содержат новую версию MIUI, но версия Android остается прежней. То есть, вполне вероятно, что некоторые из представленных в списке смартфонов не получат Android 10 и так и останутся на Android Pie.
Основными нововведениями в MIUI считается новая система рендеринга интерфейса, новые анимации, красивые живые обои, новое меню быстрых настроек "а-ля iOS" и улучшенная система безопасности.