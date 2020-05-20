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Xiaomi анонсировала выход глобальной версии MIUI 12

Рассылка обновления до MIUI 12 начнется в конце июня (Изображение: Mi India)
Рассылка обновления до MIUI 12 начнется в конце июня (Изображение: Mi India)
Вчера на онлайн-мероприятии Xiaomi анонсировала выход глобальной версии MIUI 12, а также список моделей, которые ее получат. Первыми прошивку получат Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, причем уже в июне. Бета версия MIUI 12 станет доступна для участников программы тестирования Mi Pilot на следующей неделе.
Anil Satyanarayana | 20/05/2020
Android Chinese Tech телефоны Software

Владельцы смартфонов Xiaomi по всему миру ликуют - вчера компания официально огласила старт распространения прошивки MIUI 12. Самыми первыми прошивку получат пользователи, которые подавали заявку на участие в программе были одобрены для участия в программе Mi Pilot.

Поначалу MIUI 12 будет доступна только для Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. Затем, на втором этапе распространения прошивку получат остальные совместимые модели, причем сроки для них пока не уточняются:

Как видим, в списке есть как новые, так и довольно старые модели Xiaomi, Redmi и Poco. В Xiaomi добавляют, что если вашего смартфона нет в текущем списке, то расстраиваться заранее не стоит, так как позже он пополнится некоторыми другими моделями. Жаль, но даже примерных сроков для второй волны и дальнейших этапов распространения не указывается.

Обычно обновления от XIaomi содержат новую версию MIUI, но версия Android остается прежней. То есть, вполне вероятно, что некоторые из представленных в списке смартфонов не получат Android 10 и так и останутся на Android Pie.

Основными нововведениями в MIUI считается новая система рендеринга интерфейса, новые анимации, красивые живые обои, новое меню быстрых настроек "а-ля iOS" и улучшенная система безопасности.

Список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 (Изображение: MIUI в Twitter)
Список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 (Изображение: MIUI в Twitter)

Источник(и)

MIUI on Twitter

MI Blog

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Anil Satyanarayana, 2020-05-20 (Update: 2020-05-20)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 