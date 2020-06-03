Xiaomi обманула покупателей Poco F2 Pro: ценник выше заявленного
Спустя некоторое время после анонса, новейший представитель линейки Poco от Xiaomi наконец вышел на международный рынок. По факту, Poco F2 Pro представляет собой ребрендинг Redmi K30 Pro и потому вмещает в себя тот же чипсет Snapdragon 865, квадрокамеру, батарею на 4700 мАч и 6.67-дюймовый AMOLED дисплей.
Xiaomi выпустила Poco F2 Pro по цене в €499 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, чтобы перекрыть предложение OnePlus и других конкурентов. При этом, в пользу OnePlus стоит отметить, что они предлагают OnePlus 8 как минимум с 8 ГБ ОЗУ. В то же время, 8-ГБ версия F2 Pro на €100 дешевле OnePlus 8 и предлагает в два раза больше встроенной памяти.
Вот только есть одна проблемка: оказывается Xiaomi продает F2 Pro по совсем другим ценам в Европе. Так, представительство компании в Германии просит €599 за базовую версию и €699 за вариант с 8/256 ГБ. Схожая ситуация и с представительством Xiaomi в Испании, которое продает данный смартфон за €649. В Испании вообще все очень весело - ребята в рекламе оглашают цену в €499, в то время как по факту продается смартфон за €549.
И что вы думаете? Представители Xiaomi утверждают, что компания никогда и не планировала продавать F2 Pro по заявленным ценам в своих официальных представительствах. По сути, ценники €499 и €599 справедливы только для всех остальных внешних каналов продаж F2 Pro.
Довольно обидно, если честно. Особенно если учесть, что сама Xiaomi и словом не обмолвилась о подобной политике во время видео-презентации. Стоит конечно отдать F2 Pro должное - даже при €699 его можно назвать убийцей флагманов. Вот только вводить своих покупателей в заблуждение - это совершенно неправильно.