Xiaomi обманула покупателей Poco F2 Pro: ценник выше заявленного

Фанаты Xiaomi, которые собирались приобрести Poco F2 Pro на Mi.com были неприятно удивлены ценником очередного "убийцы флагманов". Гордо заявленные со сцены €499 на деле так нигде и не появились.

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Спустя некоторое время после анонса, новейший представитель линейки Poco от Xiaomi наконец вышел на международный рынок. По факту, Poco F2 Pro представляет собой ребрендинг Redmi K30 Pro и потому вмещает в себя тот же чипсет Snapdragon 865, квадрокамеру, батарею на 4700 мАч и 6.67-дюймовый AMOLED дисплей.

Xiaomi выпустила Poco F2 Pro по цене в €499 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, чтобы перекрыть предложение OnePlus и других конкурентов. При этом, в пользу OnePlus стоит отметить, что они предлагают OnePlus 8 как минимум с 8 ГБ ОЗУ. В то же время, 8-ГБ версия F2 Pro на €100 дешевле OnePlus 8 и предлагает в два раза больше встроенной памяти.

Вот только есть одна проблемка: оказывается Xiaomi продает F2 Pro по совсем другим ценам в Европе. Так, представительство компании в Германии просит €599 за базовую версию и €699 за вариант с 8/256 ГБ. Схожая ситуация и с представительством Xiaomi в Испании, которое продает данный смартфон за €649. В Испании вообще все очень весело - ребята в рекламе оглашают цену в €499, в то время как по факту продается смартфон за €549.

И что вы думаете? Представители Xiaomi утверждают, что компания никогда и не планировала продавать F2 Pro по заявленным ценам в своих официальных представительствах. По сути, ценники €499 и €599 справедливы только для всех остальных внешних каналов продаж F2 Pro.