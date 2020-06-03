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Xiaomi обманула покупателей Poco F2 Pro: ценник выше заявленного

Poco F2 Pro стоит дороже заявленных €499 (Изображение: Xiaomi)
Poco F2 Pro стоит дороже заявленных €499 (Изображение: Xiaomi)
Фанаты Xiaomi, которые собирались приобрести Poco F2 Pro на Mi.com были неприятно удивлены ценником очередного "убийцы флагманов". Гордо заявленные со сцены €499 на деле так нигде и не появились.
Alex Alderson, 🇺🇸
Android Chinese Tech телефоны бизнес Fail

Спустя некоторое время после анонса, новейший представитель линейки Poco от Xiaomi наконец вышел на международный рынок. По факту, Poco F2 Pro представляет собой ребрендинг Redmi K30 Pro и потому вмещает в себя тот же чипсет Snapdragon 865, квадрокамеру, батарею на 4700 мАч и 6.67-дюймовый AMOLED дисплей.

Xiaomi выпустила Poco F2 Pro по цене в €499 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, чтобы перекрыть предложение OnePlus и других конкурентов. При этом, в пользу OnePlus стоит отметить, что они предлагают OnePlus 8 как минимум с 8 ГБ ОЗУ. В то же время, 8-ГБ версия F2 Pro на €100 дешевле OnePlus 8 и предлагает в два раза больше встроенной памяти.

Вот только есть одна проблемка: оказывается Xiaomi продает F2 Pro по совсем другим ценам в Европе. Так, представительство компании в Германии просит €599 за базовую версию и €699 за вариант с 8/256 ГБ. Схожая ситуация и с представительством Xiaomi в Испании, которое продает данный смартфон за €649. В Испании вообще все очень весело - ребята в рекламе оглашают цену в €499, в то время как по факту продается смартфон за €549.

И что вы думаете? Представители Xiaomi утверждают, что компания никогда и не планировала продавать F2 Pro по заявленным ценам в своих официальных представительствах. По сути, ценники €499 и €599 справедливы только для всех остальных внешних каналов продаж F2 Pro.

Довольно обидно, если честно. Особенно если учесть, что сама Xiaomi и словом не обмолвилась о подобной политике во время видео-презентации. Стоит конечно отдать F2 Pro должное - даже при €699 его можно назвать убийцей флагманов. Вот только вводить своих покупателей в заблуждение - это совершенно неправильно.

От €499? И где же такие цены, Xiaomi? (Изображение: Xiaomi)
Starting at €499? Not quite, Xiaomi. (Image source: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Xiaomi Spain и Xiaomi Germany

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Alex Alderson, 2020-06- 3 (Update: 2020-06- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 